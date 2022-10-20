С погибшей семьей прощается, кажется, весь город. Фото: Валерия ГОДОВНИКОВА

В Ейске прощаются с погибшей многодетной семьей Ищенко, жившей на седьмом этаже дома, во двор которого рухнул самолет. Во время падения Су-34 по касательной задел один из подъездов, моментально вспыхнул пожар, жертвами которого стали 15 человек. 20 октября в последний путь провожают многодетную семью. На новом кладбище города вырыли семь могил, три из которых - для детей...

Прощается весь город

49-летняя Галина и 50-летний Александр вместе с 20-летним сыном Антоном и 26-летней дочерью Натальей, а также внуками – 9-летним Ваней, 8-летней Ниной и 5-летним Колей в тот злополучный вечер собирались ужинать. Но оказались в огненном плену...

Лично знакомы с семьей были немногие, однако их смерть шокировала всех без исключения. Потому проститься с ними на кладбище пришел весь город. На похороны погибших после крушения самолета Су-34 в Ейске пришли сотни людей. В их руках - белые лилии и розы, а также плюшевые игрушки.

За каждого члена погибшей семьи молились десятки людей. Фото: Валерия ГОДОВНИКОВА

- Сразу трех ангелочков небеса забрали, как несправедливо! - перешептываются женщины по пути к месту погребения.

Сегодня даже погода в трауре. С самого утра дует пронизывающий ветер, накрапывает дождь.

Около могил дежурят правоохранители - следят за порядком. Здесь же стоят и кареты скорой - врачи помогают прийти в себя всем, кого коснулась трагедия.

Душераздирающий плач

У деревянных закрытых гробов на стульях сидят близкие погибших. К ним с цветами подходят совершенно незнакомые люди – молча кладут на крышки букеты, обвязанные черными траурными лентами, и уходят. Но для родных время, кажется, замерло. Они плачут навзрыд и не понимают, почему их близких забрали так рано.

- За что? Почему? - обнимая гроб и смахивая с него свои же слезы, шепчет женщина в черном платке - ее под руки держат фельдшеры, помогают креститься.

Родственники погибших не хотят говорить с журналистами, отворачиваются от камер – им бы пережить все это, остаться наедине со своим горем.

- Вся семья разом уходит... - не может сдержать слез одна из женщин, что стоит неподалеку.

Плачут и мужчины, мельком увидевшие маленькие гробики. Один из них совсем крошечный.

Ужасная трагедия сплотила сотни людей

В какой-то момент небо проясняется. Лучи солнца пробиваются сквозь тучи и освещают небольшой клочок земли у могил. Сюда тем временем подошел священник. Начали отпевание. Но достоять до конца удается не всем - некоторые люди тихо уходят в слезах, не в силах стоять рядом.

- Благодарю каждого, кто не был равнодушен, кто приносил вещи, перечислял деньги пострадавшим людям. Эта страшная трагедия сплотила всех. Теперь нужно помочь духовно - для этого надо помолиться за тех, кто не выжил, - сказал батюшка во время отпевания.

За погибших молится весь город. А солнце все сильнее освещает кладбище.

- Пришли за ними, путь им указывают на небеса, - щурятся люди, смотря на небо.

После отпевания люди несут к могилам цветы. Огромный венок - от МЧС, сотрудники которого не один час пытались погасить огонь и спасали людей из многоэтажки. Есть цветы и от школы, где учились двое детей. В то, что они больше не придут на занятия, педагоги, пришедшие проститься, не верят.

Ветер все холоднее... Но озноб у многих от того, что хоронят всю семью.

«Они оставили добрый свет»

- Заботливые были очень, мама всегда опиралась на плечо сына. Помощи ни от кого не было. все своими силами делали. Но при этом они оставили очень добрый светлый свет. Всех будем помнить - и взрослых, и деток, которые не успели еще пожить. Храни их господь, - сказала сестра погибшего Александра.

После этого мужчины берут гробы и аккуратно опускают. В этот момент одна из пожилых женщин, которая едва держалась на ногах, ринулась к своим родным.

- Сыночек, куда же ты уходишь? Не отдам тебя! - сквозь слезы говорила женщина, положив руку на крышку гроба. - Забери меня с собой...

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным погибшей семьи Ищенко.

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