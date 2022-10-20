Учеников и педагогов в школе Геленджика напугали стрельбой из автоматов

В школе сказали лишь, что нужно готовится к эвакуации

После трагедии в Ижевске в Геленджике решили провести антитеррористические учения. Для "операции" выбрали школу. При этом о своих намерениях никого заранее не предупредили - чтобы дети и учителя, так сказать, прожили возможные моменты опасности и отработали действия в реальных условиях.

Люди в масках ворвались на территорию школы и стали стрелять из автоматов. Неизвестные прекратили палить, только через несколько минут, когда в школе началась паника, а дети захлебывались в слезах. Такие мероприятия родители расценили жестокими и закидали гневными сообщениями телеграм-каналы главы Геленджика.

- Алексей Алексеевич, прокомментируйте сегодняшние учения в первой школе! Никого не предупредили, зашли люди с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке. А если бы кто-то выпрыгнул со второго этажа или у кого-то начался приступ эпилепсии? – задаются вопросами взрослые.

Несколько родителей написали заявления после случившегося в прокуратуру. В муниципальном центре управления Геленджика пояснили, что тренировочные занятия направлены, прежде всего, на отработку поведения охранника, чтобы не допустить незаконного проникновения на территорию школы посторонних лиц, тем более вооруженных. При этом глава города пообещал во всем разобраться.

- Согласен с Вами. Не то время сейчас для такой спонтанности. Разберемся, - ответил в комментариях родителям мэр города Алексей Богодистов.