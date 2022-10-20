Жительница Сочи обжалует в кассационной инстанции постановление суда, чтобы вернуть землю родителей

Фото: Мария Пыдык

Вопрос о земельных отношениях в России считается одним из самых сложных. Порой владельцам приходится отстаивать право на участок, на котором они годами гнули спину. Нередко споры выливаются в судебные тяжбы. Так, жительница Сочи вот уже два года борется за землю после смерти матери и отца. Мария Пыдык хочет вернуть участок, который 35 лет принадлежал ее семье, и готова отстаивать справедливость даже в Верховном суде.С чего все начиналось

А началась история еще во времена Советского Союза, когда многим людям выдавали земли. В 1986 году семья Пыдык получил участок в курортном городе. Его площадь была 456 квадратов. Сотки выдали главе семейства Александру Ильичу для индивидуального строительства.

В тот период, когда люди получали земли, частной собственности как таковой не существовало. Но никому даже в голову не приходило, что в будущем может возникнуть неразбериха.

- Мы с родителями жили спокойно, заботились о своем участке, на нем всегда были чистота и порядок, - рассказывает жительница Адлера Мария Пыдык, дочь Александра Ильича. – Мы также выращивали фруктовые деревья, овощи. А еще родители возвели садовый домик с беседкой. То есть все эти годы мы вкладывали в участок свои силы.

Но после распада СССР все изменилось - появились новые законы. Владельцы участков начали переоформлять их в соответствии с вступившими в силу правилами. Занялся оформлением и Александр Ильич – в 2000 году он подал документы и надеялся быстро решить земельный вопрос. Да вот только бумажная волокита затянулась…

Бюрократия между грядками

Глава семейства при жизни успел лишь определить границы участка.

- Вместе с соседями мой отец обратился в «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок». Было проведено межевание, составлена схема земельного участка. С данными документами и копией постановления главы администрации, мой отец обратился в Администрацию Адлерского района Сочи для оформления участка в собственность, - продолжает Мария Пыдык. – Вот только сроки ответа на обращение были грубо нарушены. Мой отец скончался в 2006 году, так и не завершив работу с документами.

Фото: Мария Пыдык

Уже после смерти главы семейства из администрации пришел ответ – Пыдык отказали в оформлении участка в собственность. Как рассказывает Мария, ее семье предложили провести процедуру оформления права собственности через аукцион. То есть фактически выкупить участок, которым Пыдык пользовались не одно десятилетие.

Конечно, мириться с этим семья не стала. Документами продолжила заниматься мама Марии – Валентина Александровна. Но и она столкнулась с многочисленными бюрократическими препятствиями - оформить право собственности не смогла и она. Не один год женщина обивала пороги администраций, но завершить оформление ей не удалось – Валентина Александровна умерла в 2019 году.

В итоге в фактическое право пользования участком вступила Мария Пыдык как единственная и законная наследница. Но, увы, сложности возникли и у нее – решать их пришлось через суд.

У Фемиды разный взгляд на закон

Поскольку оформление участка не было завершено, Мария так и не смогла вступить в наследство. Для того, чтобы сохранить за ней землю, нужно доказательства. И они уже есть у Марии на руках. В частности, ей удалось найти сведения о земельном участке в базе данных администрации Адлерского района Сочи. Это доказывает тот факт, что при жизни Александр Ильич занимался оформлением в ИЖС и получением необходимых документов для оформления участка в собственность.

Кроме того, удалось найти сведения об участке в базе Росреестра. Там его кадастровый номер, который совпадает с кадастровым номером участка в базе Адлерской администрации, где указана фамилия отца. По этим учтенным данным в базе администрации, Марии удалось сделать схему границ в 2021 году и подать ее на регистрацию в Адлерскую администрацию. Но ей в этом было отказано снова.

Все эти доказательства также являются еще одним доводом, перевешивающим чашу весов в пользу Марии. Так как внесение кадастровых номеров в базу администрации осуществлено по предоставленным документам (постановлениям, решениям, выпискам из домовых книг) при оформлении.

К сожалению, не удалось найти оригинал постановления о предоставлении отцу Марии, Пыдык Александру Ильичу, земельного участка. Но суд первой инстанции оценил косвенные доказательства и принял решение в пользу Марии. Однако в апелляционной инстанции оно было отменено.

Фото: Мария Пыдык

- Отмечу, что суд апелляционной инстанции, допустил массу грубых нарушений. Во-первых, принял доказательство от администрации Адлерского района, не предъявленное в суде первой инстанции без приложенных к нему документов, подтверждающих уважительность причин, почему данное доказательство не заявлено ранее, - говорит юрист Тимур Харди. – Во-вторых, прежде чем приобщить вновь принятое доказательство к материалам дела и положить его в основу апелляционного определения, суд ставит вопрос о принятии доказательства на обсуждение сторон и выслушивает их мнение. В определении суд должен указать мотивы в связи, с которыми было принято в дело новое доказательство. А этого сделано не было.

Кроме того, по результатам рассмотрения дела, суд выносит апелляционное определение, в котором указывает в соответствии с какими нормами права принято то или иное решение. Этот момент, по словам Тимура Харди, также был упущен.

«Бороться за справедливость будем до конца!»

Сейчас Мария вместе с юристом подала кассационную жалобу на апелляционное определение Краснодарского краевого суда. Дату заседания по делу еще не назначили. Однако все необходимые документы, доказывающие права собственности на участок, уже подготовлены.

- Мы располагаем копией постановления о предоставлении земельного участка за подписью главы администрации Латышева В.В., документами об установлении границ земельного участка, данными из базы администрации Адлерского района и Росреестра, обращениями родителей Марии Пыдык в администрацию по вопросу оформления участка в собственность, - уточняет Тимур Харди. – Кроме того, у нас есть показания свидетелей о том, что семья много лет владеет участком. Это соседи Пыдык, которые прожили с ними бок о бок не один год.

Также продолжается работа по поиску в архивах оригинала постановления о предоставлении отцу Марии Пыдык земельного участка.

По словам юриста, законодательство, в частности Земельный кодекс России – на стороне Марии. А значит, шансы, что кассационный суд вынесет решение в пользу семьи Пыдык, высоки.

Мария очень ждет суд и надеется, что в деле будет, наконец, поставлена точка. А пока она, как и прежде, заботится о земельном участке, на котором провела все детство и юность.

Фото: Мария Пыдык

- Конечно, бросать дело, которое начали еще родители, я не собираюсь. За справедливость я буду бороться до конца, и готова отстаивать земельный участок во всех судебных инстанциях, даже в Верховном суде, - заявляет Мария. - Земля – фактически все, что у меня осталось от семьи. Поймите меня правильно, участок для меня это не деньги. Это память о моих родителях, которые вкладывали силы и время в его благоустройство на протяжении всей своей жизни.

НА ЗАМЕТКУ

К сожалению, в России еще много участков, предоставленных людям в советский период, и до сих пор не оформленных в собственность. Документов, как правило, на них нет, или они давно устарели.

- Чтобы оформить право собственности на такой участок необходимо обратиться в суд. Если удастся доказать в суде, что участок был предоставлен до введения в действие земельного кодекса РФ и вы им до сих пор владеете, то процент положительных решений достигает 98%, - говорит Тимур Харди. - Также оформить земельный участок в собственность можно в силу приобретательной давности. Для этого необходимо доказать в суде, что вы владели участком непрерывно и добросовестно в течение 15 лет. По Сочи уже есть успешные процессы. Так, например, 26 декабря 2017 года Адлерский районный суд признал за наследниками право собственности на земельный участок.