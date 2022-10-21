Строим дом в Сочи: 7 особенностей получения ипотеки

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Временный мораторий на строительство многоквартирных домов в Сочи ввели в 2021 году. Эта мера была действительно нужной и долгожданной — от количества самостроев на южных землях голова шла кругом. В многоэтажки превращали даже гаражи!

На фоне запрета в городе теперь бум на строительство коттеджей и таунхаусов, то есть 1 – 2-этажных домов на землях для ИЖС — индивидуального жилищного строительства. Возводят их, в том числе, для продажи. Благо, спрос есть — многие россияне мечтают жить в своем доме. Об этом говорит и статистика: по данным аналитиков сервиса Домклик, порядка 75 – 80% россиян хотели бы обзавестись частным домом для постоянного или временного проживания.

Вот только желания порой расходятся с нашими возможностями. Конечно, хотелось бы позволить себе шале из бруса сибирского кедра в Красной поляне за полмиллиарда рублей, виллу в Хосте за 220 миллионов рублей или хотя бы трехэтажный дом в Адлере за 80 миллионов. Но для большинства из нас эти мечты так и останутся мечтами.

Источник: Домклик

С другой стороны, кто мешает построить себе дом еще лучше и уютнее? А главное — дешевле, ведь, по данным аналитического центра сервиса Домклик, на самостоятельную стройку россиянам нужно около 2,7 млн рублей.

Это понимают многие — Росстат подсчитал, что с января по август 2022 года в строй ввели на 50% больше индивидуального жилья, чем за этот же прошлогодний период. Люди все чаще стали брать ипотеку на строительство домов для постоянной в них жизни.

Но такая ипотека имеет свои особенности по сравнению с жилищным займом на обычную квартиру в многоэтажке. Какие — давайте разбираться.

Взять ипотеку на частный дом можно по льготной программе господдержки

В рамках этой программы в Сбере можно получить кредит как на само строительство, так и на покупку участка под него. Ставка при этом будет от 6,3% годовых, а запросить можно до 6 миллионов рублей на 30 лет.

НО! Здесь есть один «подводный камень» — достроить дом вам надо за 12 месяцев (при обычной ипотеке — за 3 года), иначе ставка поднимется до уровня ключевой на момент подписания договора, и плюс еще 4,5 пункта. Например, для договоров, подписанных в октябре 2022 года, возросшая ставка при задержке строительства составит 12% (где 7,5 — это размер ключевой, а 4,5 — «дополнительная» финансовая ноша).

Фото: Shutterstock

Причем в строительство надо заложить и время на оформление документов, потому что отсчет идет от даты подписания договора до даты постановки дома на кадастровый учет. Так что, оформляя такую ипотеку, надо быть очень уверенным в своих силах или в расторопности рабочих, которых вы наняли.

Добавим: это не единственная программа для тех, кто мечтает о собственном доме. Построить его помогут и семейная ипотека — там ниже ставка, но есть условия по возрасту детей, ипотека для IT-специалистов, базовая программа на строительство дома и так далее.

Подбирать оптимальный вариант займа удобно с помощью ипотечного калькулятора от Домклик. Здесь можно не только рассчитать условия по всем программам Сбера (и сравнить их), но и сразу подать заявку.

Источник: Домклик

Если вы покупаете в ипотеку дом с землей или землю как таковую, должно быть проведено межевание участка — его границы должны быть четко обозначены в документах.

Будьте готовы собрать объемный список документов, которые надо подать в банк. Помимо стандартных справок и свидетельств, у вас должны быть документы, подтверждающие право собственности на участок — ваше либо продавца, если на землю вы тоже берете заем. Также нужен договор подряда со строительной организацией или заявление о параметрах дома и стоимости работ (при самостоятельном строительстве). А еще понадобится уведомление, что ваш будущий дом соответствует установленным нормам.

«Напомню, что в рамках моратория в Сочи пока что нельзя строить частные дома выше 12 метров и площадью больше 300 квадратов», - предупреждает агент по продаже недвижимости Анна Соколова.

Источник: Домклик

Всегда уточняйте дополнительные условия. Например, нужен ли залог или поручитель, можно ли брать кредит частями, кто должен быть подрядчиком. Так, если вы оформляете ипотеку Сбера на строительство с помощью сервиса Домклик, аккредитация строительной компании не нужна, а деньги можно брать поэтапно: столько, сколько вам нужно в данный момент. И проценты при этом будут назначаться только на использованную сумму.

«То есть, если вам одобрили все 6 миллионов, никто не говорит, что надо сразу забрать всю сумму, - говорит Анна Соколова. - Вы возьмете, например, сначала деньги на заливку фундамента, потом на возведение стен, на кровлю и так далее. Соответственно, проценты будут начисляться только на те деньги, которыми вы реально уже пользуетесь».

Первоначальный взнос на строительство должен составить не меньше 25%. Банк не выдаст в ипотеку сумму, превышающую ¾ стоимости жилья.

Фото: Shutterstock

Ипотеку на строительство можно взять под залог участка, если он у вас есть, или квартиры. Обратите внимание, что стоимость передаваемой в залог квартиры влияет на сумму, на которую банк будет готов заключить договор ипотеки.

Хорошо, что в Сочи — в отличие, к примеру, от Норильска — сезон строительства продолжается практически круглый год. А значит есть время разобраться во всех нюансах ипотеки на свой дом и осуществить эту мечту.

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