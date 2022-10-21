Рисуют почти 10 лет. Почему главный собор кубанских казаков до сих пор не могут расписать

Восстановленный войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского, являющийся главным храмом кубанского казачества, все эти годы внутри расписывают ученики Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова: проект внутреннего убранства храма создал его сын Иван.

Собор Александра Невского в Краснодаре называют «храмом-мучеником». Его первый камень заложил 1 апреля 1853 года наказной атаман Кубанского казачьего войска Яков Кухаренко, но возведение собора по проекту кубанских казаков, выпускников Санкт-Петербургской Академии художеств Ивана и Елисея Черников растянулось на долгие 19 лет.

Так выглядел храм до революции. Фото: сайт собора.

Сбор пожертвований «остановила» Крымская война, потом начались трудности с подрядчиками: екатеринодарский купец Хаськин сбежал от долгов из России, а ейский купец Павлов внезапно скончался от удара. И все-таки собор, который до революции стоял напротив нынешней краевой администрации, достроили и расписали. Кстати, в нем был фарфоровый иконостас и пел войсковой хор – «прадедушка» Кубанского казачьего хора.

Храм действовал до 1929 года, а затем с него сняли купола и отдали здание под атеизм имени Сталина. Однако возвышавшийся над центром Краснодара собор слишком мозолил глаза, напоминая о прошлом, и Краснодарский горсовет решил его снести. Крепкие стены храма не удалось разобрать, и тогда 1 мая 1932 года собор взорвали.

Снимки росписей не сохранились

История возрождения собора Александра Невского начинается в 2000 году, когда начался процесс возвращения из США в Россию регалий и реликвий Кубанского казачьего войска, увезенных за океан казаками-эмигрантами. Увы, сложившаяся застройка центра города не дала «вернуть» собор на прежнее место: его построили в створе улиц Красной и Постовой.

– Восстановление храма было одним из условий возвращения на Кубань войсковых регалий, вывезенных когда-то за границу, – рассказал настоятель собора Александра Невского отец Иоанн Гармаш. – Поэтому в 2000 году провели конкурс проектов на воссоздание собора, победил в нем известный кубанский архитектор Валерий Головеров. Деньги на строительство собирали всем миром, по всей Кубани. Первые годы службы велись в храме с белыми стенами.

Снос собора Александра Невского в Краснодаре. Фото: сайт собора.

С октября 2013 года по февраль 2016 года, собирались пожертвования на первый этап росписи собора и при участии краевого управления охраны культурного наследия разрабатывался их проект. В августе 2015 года начался первый этап росписи собора художниками-выпускниками Российской Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова по эскизам и под авторским надзором его сына Ивана Глазунова.

Перенос эскиза росписи на стены. Фото: сайт собора.

– Поскольку фотографии внутреннего убранства храма не сохранились, эскизы росписи собора созданы в стилистике иконописного искусства XVII-XIX веков, – добавляет отец Иоанн Гармаш. – Иван Глазунов изучал росписи в храмах Москвы и Подмосковья, а также Краснодара: Свято-Екатерининском кафедральном соборе и Свято-Троицком храме, вдохновляясь их мотивами и приемами.

Казаки среди ликов

В центральном куполе, подкупольном «барабане» и полусферах, сводах восточного и южного приделов и алтаре собора Александра Невского появились изображения Спаса Вседержителя и Богородицы на золотых фонах пейзажами и небес с облаками, евангелистов. В восточном южном нефах стены храма украсила Тайная вечеря, сцены воскрешения Христа, сошествия святого духа на апостолов, Успения Богородицы, Крестовоздвижения и другие.

Максим Куксов с лесов расписывает восточную стену храма. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

После окончания росписи на стенах собора появятся четыре сюжета, связанные с житием святого благоверного великого князя Александра Невского: облик князя и сцена Невской битвы уже украшают стены храма. Еще Иваном Глазуновым задуманы восемь мемориальных досок в честь воинской доблести и подвигов казаков Кубанского казачьего войска. Часть из них уже пишут выпускники академии Глазунова, которые приступили ко второму этапу росписи собора два года назад.

Леса, на которых работают художники, не мешают службам. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

– Если в первом этапе росписи участвовали более 30 выпускников факультетов исторической и портретной живописи, факультета реставрации, то сегодня мы впятером расписываем восточный предел. С лесов грунтуем стены, переносим на них распечатанные на компьютере эскизы, выполняем роспись масляными красками, – объясняет художник Максим Куксов. – На медальонах и нимбах затем крепим листы сусального золота, а затем покрываем поверхность лаком: он предохраняет роспись, делает матовой и дает светиться краскам.

БУДЬ В КУРСЕ

Внести свою лепту

Примерная стоимость квадратного метра росписи стен собора, которая ведется на пожертвования, составляет 30 тысяч рублей. Пожертвовать на роспись храма можно в церковной лавке или на сайте храма.