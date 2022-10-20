В Краснодаре пациентке удалили сложную опухоль. Фото: t.me/kkb2krasnodar

Краснодарские онкоурологи удалили пациентке сложную опухоль размером с теннисный мяч. Этот случай сами врачи назвали очень редким и интересным.

Онкоурологи провели сложную операцию. Фото: t.me/kkb2krasnodar

- Недавно наши онкоурологи столкнулись со сложным и интересным клиническим случаем. В больницу поступила женщина с 6-сантиметровой злокачественной опухолью, - сообщили в Краевой клинической больнице № 2.

Образование считалось сложным, потому что оно располагалось между почечной артерией, почечной веной и нижней полой веной. Такое анатомическое расположение делает проведение операции крайне тяжелым. Мало того, что врачам необходимо было убрать злокачественную опухоль между магистральными сосудами, так еще и важно было не повредить их и сохранить почку.

- Процедура прошла успешно. Все это благодаря опыту наших врачей в области малоинвазивных операций, - уточнили в Краевой клинической больнице № 2.

Операция выполнялась лапароскопически. Это означает, что опухоль извлекли из брюшной полости через маленький разрез, длиной до 4 сантиметров. При этом во время проведения операции все органы и сосуды были сохранены.