В Краснодаре высаживают шалфей.

В парке «Краснодар» устанавливают светящийся шалфей. Уже несколько лет подряд он появляется на полях осенью и радует своим сиянием жителей и гостей города.

Шалфейные поля стали одним из любимейших мест для фотосессий посетителей парка «Краснодар». Можно сказать, что маленькие растения фиолетового цвета уже являются визитной карточкой этого прекрасного места. Традицию высаживать пурпурные поля решили продлить и в зимний период. Только эти цветы, в отличии от летних, не завивают и их невозможно вытоптать.

Зимний шалфей обычно устанавливают чуть раньше, чем все новогодние украшения. В этот раз он начал появляться на клумбах 20 октября. Днем цветы отдают скорее голубым оттенком. Они заполняют пустоту, которая естественным образом появляется в холодный период года. Но вот ночью, после захода солнца и наступления полной мглы, маленькие растения создают настоящий магический эффект.

- В парке устанавливают электрический шалфей. Тысячи фиолетовых лампочек весь зимний сезон будут создавать особую атмосферу в парке, - сообщили в одном из пабликов парка «Краснодар».

Именно за особую атмосферу посетители парка так любят это украшение. Оно окунает каждого взрослого в воспоминания, связанные с детством.

Например, пройдясь вечером вдоль аллеи с электрическими растениями начинаешь чувствовать себя как в сказке, ждать волшебство и верить в чудо. Вот почему шалфей становится местом притяжения тысячи людей.