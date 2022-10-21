"Нас носят на руках". Несколько сотен жителей Херсонской области приняли в Анапе

Анапа гостеприимно встречает жителей Херсонской области. Фото: скриншот видео

Жители Херсонской области нашли временный кров на Кубани. Несколько сотен человек 20 октября прибыли поездом на станцию города-курорта. Среди них - пенсионеры и семьи с детьми. На вокзале их встречали волонтеры, а потом на автобусах доставили до санатория, где они будут жить, пока не определяться со своей дальнейшей судьбой.

- Путь был долгий. Выезжали из Новой Каховки на икарусах до железной дороги. И везде нас буквально носили на руках, давали гуманитарку, еду, спрашивали, как самочувствие, узнавали, у кого какие диагнозы. Из поезда вышли и сразу попали в теплые руки анапчан, - делится впечатлениями от путешествия жительница Херсонской области пенсионерка Людмила.

Людмила уехала из Новой Каховки из-за обстрелов. Фото: скиншот видео

После сотен километров дороги и волнений все позади. Люди устраиваются на новом месте. При помощи волонтеров доносят свои сумки добираются до номеров. Некоторые в пункте временного проживания уже первую неделю, но чувствуют себя, как дома. А главное - в безопасности.

- Я выехал из ДНР 4 августа, стало совсем невозможно жить там, постоянные обстрелы. Поехал к сыну в Херсон, но и оттуда пришлось уехать всей семьей, - признается Александр Иванович. - Здесь отлично, все помогают, вежливые. Теперь ждем получения российских паспортов.

Заветный документ стремятся получить многие вновь прибывшие. В ПВР 20 октября приехал целых десант помощников для жителей Херсонской области. Это представители управления социальной защиты и МФЦ. Специалисты помогают оформить российский паспорт, пенсии и льготы. Тут же эвакуированные могут сделать фотографии.

Жители Херсонской области заполняют заявления. Фото: скриншот видео

- В соответствии с указом президента людям, которые прибыли из освобожденных территорий, имеют право на получение определенного ряда выплат. Самые востребованные - это детские выплаты. Каждый ребенок имеет право на получение 4 тысяч рублей, приемные семьи - по 15 тысяч рублей на каждого опекаемого, - говорит руководитель управления социальной защиты населения Анапы Людмила Гузенко. - Также жители Херсонской области могут рассчитывать на единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Мы работаем с пенсионерами, инвалидами, мамами-одиночками, студентами-очниками.

Тут же жителям Херсонской области могут найти работу. Это касается тех, кто планирует остаться в Краснодарском крае.

- Я сына не видела 8 лет. Он уехал еще в 2014 году в Краснодар. Россия ему дала все. Я, скорее всего, тоже не вернусь, хотя люблю свой городок Алешки, - говорит Любовь Власковец. - Но оставаться на родине опасно. Я как раз проживала возле Антоновского моста, практически все 7 месяцев не спала. ВСУ бомбили и утром, и ночью.

Любовь Власковец планирует остаться на Кубани. Фото: скриншот видео

Анапа уже приняла более 3 тысяч эвакуированных из Херсонской и Запорожской областей. Курорт готов и дальше принимать всех желающих. Ограничений для этого нет никаких.

- Во всех пунктах временного размещения организованы информационно-консультационные центры, в которых наши новые сограждане могут получить все необходимые государственные услуги, - сообщил вице-мэр Анапы Виталий Воронов. - Мы работаем с каждым в индивидуальном порядке. Выслушиваем - хотят ли они остаться в Анапе или переехать в другой регион, какой опыт работы они имеют, какую профессию хотят здесь получить. При необходимости мы оказываем содействие при помощи наших центров занятости по приему на работу в крупнейшие предприятия нашего региона.

Сейчас в Анапе развернут пункт помощи для жителей Херсонской и Запорожской областей на улице Крымской, 181. Людям в первую очередь нужны предметы личной гигиены.

В чем нуждаются эвакуированные:

Паста зубная

Щетки зубные

Шампунь

Детский шампунь

Памперсы детские (размер 5)

Мыло

Мочалка

Прокладки женские

Пеленки одноразовые

Станки для бритья

Стиральный порошок

Детский крем

Мыло детское

Расческа.