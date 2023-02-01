Фото пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре работают больше 300 платных муниципальных парковок на более чем девять тысяч мест. Стоимость часа стоянки на них – от 30 до 100 рублей. Все зависит от места, где находится парковка. И если раньше инвалиды и люди, которые их перевозят могли воспользоваться ими бесплатно, то теперь перечень тех, кому не придется раскошеливаться, расширили.

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Так бесплатной парковкой в Краснодаре могут воспользоваться многодетные семьи и водители электрокаров. А еще Герои Труда Кубани, многодетные семьи, специалисты, работающие в сфере обеспечения специальной связи, а также владельцы гибридных автомобилей.

- Чтобы парковаться бесплатно, автомобилистам необходимо предоставить документы, подтверждающие их статус. На данный момент мы прорабатываем механизм удобной подачи документов, который поможет краснодарцам бесплатно припарковать свой автомобиль на платных парковках, - отметила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

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Вся необходимая информация есть на сайте мэрии Краснодара. Кстати, за неоплату парковок водителей штрафуют. Нарушения фиксируют с помощью мобильных и стационарных комплексов фото- и видеофиксации, а потом автомобилистам приходят штрафы. В Краснодаре это суммы в 3000 рублей.

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Условия для льготников

- Герои Труда Кубани смогут парковаться бесплатно без ограничений по времени;

- Многодетные семьи будут бесплатно пользоваться парковкой, не оборудованной системой контроля въезда — выезда, в течение трёх часов;

- Водители электро или гибридных (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) автомобилей смогут безвозмездно воспользоваться парковкой при наличии парковочных мест, оснащённых зарядными устройствами;

- Транспорт для обеспечения специальной связи сможет припарковаться бесплатно в связи со служебной необходимостью в рабочие дни с 8:00 до 18:00.