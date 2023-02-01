Россиянку избили в пятизвездочном отеле Сочи на первом свидании

Женщина приехала с незнакомцем на свидание. Фото: Вадим ПОПОВ

Полиции Сочи поступило сообщение из больницы скорой помощи. Медики забрали 41-летнюю женщину из пятизвездочного отеля. По словам правоохранителей, на сочинку в номере напал малознакомый мужчина.

Женщина приехала с незнакомцем на свидание. Сначала все было романтично. Красивый номер, розы, шампанское и вкусная еда. Незнакомец был подозрительно вежливым и обходительным.

Однако в один момент мужчина начал выпивать один бокал за другим. Возможно, у него помутился рассудок и он набросился на женщину.

Мужчина нанес своей новой любовнице несколько ударов по голове и даже начал придушивать. На помощь к женщина пришел охранник. Секьюрити оттащил разгоряченного мужчину от любовницы, а та дала деру.

Сочинка сразу поехала в больницу, чтобы подлечиться и снять побои. Медики вызвали правоохранителей. На место вызова оперативно приехали полицейские.

- Сообщение поступила из больницы скорой медицинской помощи по факту обращения 41-летней женщины, ставшей участницей конфликта. Со слов женщины полицейские установили, что на нее напал малознакомый мужчина, с которым она прибыла на свидание в гостиницу. При этом пострадавшая отказалась писать заявление о причинении ей телесных повреждений, - рассказали «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

К слову, ЧП произошло 25 января. В настоящее время по поступившему сообщению из медучреждения сотрудниками полиции проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи буйный турист разнес номер отеля, избил женщину и порезал себя

Мужчину госпитализировали (подробнее)