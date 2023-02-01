Что изменится с 1 февраля 2023 года в Краснодарском крае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале в Краснодарском крае, как и в других регионах, традиционно индексируют социальные выплаты, пособия и компенсации. Произойдет в жизни кубанцев и ряд других важных изменений. «КП» - Кубань» рассказывает подробнее об этих и других нововведениях.

Список важных изменений в Краснодарском крае с 1 февраля 2023 года: что изменится, что подорожает, что нового, новые правила

Увеличение маткапитала

С 1 февраля размер федерального материнского капитала проиндексируют. Теперь выплаты составят 586 946,72 рубля за первенца и 775 628,25 рубля — для семей, в которых появился второй ребенок.

К слову, выросли и другие выплаты. Например, размер единовременного пособия при рождении ребенка теперь - 22 909,03 рубля. А минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком достигнет 7 925,71 рубля.

Важно отметить, что в Краснодарском крае есть региональный материнский капитал. Он в 2023 году вырастет до 147 тысяч рублей.

– На Кубани с особым вниманием относятся к многодетным семьям. Одна из мер поддержки – региональный материнский капитал за третьего ребенка. Он ежегодно индексируется, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев. - По сравнению с прошлым годом выплата увеличилась более чем на 7 тысяч рублей и составляет 147165 рублей.

Семьи, проживающие на Кубани не менее трех лет, могут потратить маткапитал на погашение ипотеки. А на медицину вне зависимости от срока проживания в регионе.

НА ЗАМЕТКУ

Какие документы нужны

- заявление о выдаче уведомления (обращаться в управление социальной защиты населения либо через МФЦ);

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность и место жительства заявителя на территории Краснодарского края (вправе);

- документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на распоряжение семейным капиталом, к гражданству Российской Федерации;

- документы, подтверждающие усыновление детей;

- документы, выданные компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

- справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации по очной форме обучения на бюджетной основе – на ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.

Бесплатная парковка для многодетных семей

В Краснодаре расширили перечень льготных категорий, которые смогут бесплатно оставить свою «ласточку» на платных парковках.

- В список включили Героев Труда Кубани, многодетные семьи, специалистов, работающие в сфере обеспечения специальной связи, а также владельцев электро- и гибридных автомобилей, - сообщают в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.

По словам и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галины Шешиной, на данный момент идет проработка механизма удобной подачи документов.

Как уточняют в региональном минтруда, многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться парковкой, не оборудованной системой контроля въезда — выезда, в течение трех часов. А вот для героев Труда Кубани - ограничений по времени нет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Новая форма в ФНС

Все, кто не зарегистрирован в личном кабинете налогоплательщика, налоговая не высылает бумажные уведомления об уплате налогов. На основании заявления человек может получить уведомление только в МФЦ или в управлении ФНС.

С 1 февраля вступает в силу новая форма заявления. На его основании можно получить налоговое уведомление на бумаге независимо от наличия доступа к личному кабинету налогоплательщика.

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