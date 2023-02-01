Замглавы Краснодара о строительстве трамвайной ветки в район Немецкой Деревни: «Что не оформлено, будем сносить»

Заместитель главы города Владимир Архипов.

Жители Краснодара внесли 40 предложений при проектировании новой трамвайной ветки в район Немецкой Деревни. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель главы города Владимир Архипов.

С 23 по 29 января в Краснодаре проходили общественные обсуждения по различным проектам. В их числе - строительство будущей ветки от Западного депо до ЖК «Немецкая Деревня». Общая протяженность трамвайной линии - 14,6 километра.

Планируется, что трамвайная ветка протянется по улице Красных Партизан от Западного депо вдоль улицы Круговой и далее по той же улице до крупного гипермаркета на Западном обходе. Это будет первый этап начального участка строительства новой трамвайной ветки в Краснодаре.

По словам Владимира Архипова, от жителей города поступило много предложений касательно участка будущей трамвайной линии.

- Основные предложения поступали по поводу гаражей, которые размещены вдоль железнодорожной ветки «Краснодаржилдортранс» по улице Круговой. Она выходит в районе второго выезда с кладбища, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главы города Владимир Архипов. - К сожалению, разработанный проект предусматривает обустройство автомобильной дороги и строительство трамвайной линии. Это необходимо сделать, другого места вдоль железнодорожных рельсов на этом участке нет. К слову, не все гаражи должным образом оформлены и капитальные. Есть и металлические, которые в принципе не оформлены. Нам их придется сносить. Для такого масштабного инфраструктурного объекта такие работы однозначно необходимо будет провести. Все остальные вопросы не вызывают споров, мы их разъясняем.

Предложения, поступившие от жителей, рассмотрят в начале февраля. Их будут обсуждать на комиссии по землепользованию и застройке краевой столицы. Заключение о результатах общественных обсуждений опубликуют на официальном портале администрации и городской думы Краснодара до 11 февраля.

Напомним, трамвайную ветку в район Немецкой Деревни планируют построить до конца 2024 года. Работы пройдут в рамках концессионного соглашения.