Редчайший вид. В краснодарском музее Фелицына родилась «мрачная» бабочка-сова

Большую часть дня бабочки не двигаются. Фото: t.me/museumfelicina

В Краснодарском краевом музее-заповеднике имени Фелицына родилась редкая бабочка.

Она из рода Калиго, что с латинского переводится как «мрачный». На первый взгляд, бабочка не очень примечательна. Но если приглядеться, то у нее необычный окрас с изящными прорисованными нитевидными узорами. А на нижних крыльях красуются объемными круги. За это представителей вида называют «совиный глаз». Иметь в коллекции такую бабочку – за счастье любому ценителю. Вот что рассказала на радио «Комсомольская правда» научный сотрудник отдела выставочной деятельности Елена Королева.

Большую часть дня бабочки не двигаются. Фото: t.me/museumfelicina

- Калиго – имеет темный окрас, что позволяет ей скрываться среди темных тропических лесов. Она – представитель Южной Америки, редко ее можно встретить в Центральной Америке. Она в основном летает в сумерки. Этим и продиктован окрас, позволяющий оставаться незаметной, сливаться с окружающей средой. К нам, конечно, бабочки приезжают, будучи куколками. То, что появляются они на свет в стенах музея, не редкость, - сказала Елена Королева. - Но данный вид является большой редкостью для музея и вообще живых коллекций бабочек. Отличие Калиго еще и в том, что в подходящих условиях она может жить довольно долго - до двух месяцев.

У всех любителей еще достаточно времени, чтобы успеть полюбоваться редчайшим образцом чешуйчатокрылых из экспозиции музея-заповедника. Среди редких видов живой коллекции музея им. Фелицина: голубая Морфа, Орнитоптера – это птицекрылки. Это одни из самых крупных дневных бабочек.