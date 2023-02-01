Каменные бусы и стеклянная посуда времен Римской империи поразили археологов своей роскошью

Под Анапой нашли предметы Римской империи. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Анапской во время стройки садика нашли погребение возрастом в две тысячи лет. В это время на территории Северного Причерноморья проживала свой расцвет Римская империя.

- Археологические исследования начались в январе 2023 года. Они продолжаются совсем недолго, а первые находки уже впечатляют. Обнаруженные артефакты поступят в государственный музейный фонд России, - сообщил заместитель губернатора края Роман Лузинов.

Раскопки проводили на месте будущего садика. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Найденное захоронение поражает своей роскошью. В погребении нашли одежду, предметы вооружения и конской упряжи, а также стеклянные и керамические сосуды. Их распространение на окраины Римской империи стало возможным благодаря новой технике выдувания, которую придумали во второй половине I века до нашей эры.

Находка пролежала под землей две тысячи лет. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Особое внимание специалисты удивили стеклянным и каменным бусам из различных материалов. Удалось установить, что их сделали из янтаря, гагата, сердолика, хрусталя и фаянса.

По мнению ученых, бусы могли использоваться не только как ожерелья. Их применяли для украшения одежды, головных уборов, предметов быта и даже использовали в качестве амулетов. В одном из захоронений нашли бусину в виде жука скарабея, который считался в Египте символом возрождения.

В погребении нашли стеклянные бусы и сосуды. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

После проведения археологических исследований на месте древних погребений построят детский сад. Его появления с нетерпением ждут жители станицы Анапской.