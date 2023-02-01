Глава СК России Бастыркин запросил отчет по делу об изуродовании участницы конкурса красоты в Сочи

Юлия Тарасевич пытается вернуть свою внешность с помощью новых операций.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил отчет о том, как идет расследование резонансного уголовного дела. Оно было возбуждено после изуродования участницы конкурса красоты в Сочи Юлии Тарасевич.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю доложить о проведенных следственных действиях и об установленных на данный момент обстоятельствах, а также по окончании расследования – о его результатах, - говорят в Следкоме России.

Напомним, неудачную операцию Юлии Тарасевич провели в одной из частных клиник Сочи 3 декабря 2020 года. Помогать в лечении хирурги отказались, после чего пострадавшая пациентка обратилась с заявлением в Следственный комитет. В феврале 2022 года кубанский Следком возбудил в отношении хирургов частной клиники уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю. - Кроме того, у нее тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

По словам Юлии Тарасевич, операцию ей проводил Андрей Комаров вместе с другим хирургом Халедом Омаром. После пластики они утверждали, что у пациентки были противопоказания к операции, которые и привели к серьезным последствиям.

Андрей Комаров (слева) и Халед Омар сейчас проходят по уголовному делу как подозреваемые.

Однако, как показала проведенная экспертиза, нынешняя внешность - результат неудачной пластической операции, проведенная 3 декабря 2020 года, и допущенных технических нарушений.

На данный момент расследование дела продолжается. Сами врачи продолжают проводить операции в частных клиниках Краснодара и Волгограда.

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