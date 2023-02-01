В Анапе на два месяца арестован третий подозреваемый в покушении на судебного пристава

Под стражу заключены трое подозреваемых из четырех. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анапским городским судом отправлен под арест еще один член преступной организации, которого подозревают в покушении на убийство сотрудника федеральной службы судебных приставов.

- Судья рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении еще одного члена преступной организации. Судом 42-летний мужчина также заключен под стражу на срок два месяца до 30.03.2023 включительно, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Четверых жителей курорта объединила политическая и идеологическая ненависть к российским госорганам. Мужчины сколотили банду и стали готовиться к убийству своей первой жертвы - сотрудника ФССП России. Также подозреваемые планировали сжечь дом и автомобиль пристава.

- Для реализации задуманного фигуранты стали подыскивать исполнителей преступления. Деятельность злоумышленников попала в поле зрения правоохранительных органов, и дальнейшие их действия проходили под контролем. Мужчины разработали план совершения преступления, который сообщили подысканным исполнителями, в роли которых выступили сотрудники краевого центра по противодействию экстремизму, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Алексей Глимейдо, Юрий Садловский, Игорь Гужев и Станислав Паркшеев были пойманы в момент передачи коктейлей Молотова «киллерам». Через несколько часов двое из четырех мужчин были отправлены под стражу несмотря на просьбы защиты выбрать домашний арест.

Пока на свободе остается последний четвертый подельник. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчинам грозит до 20 лет заключения.

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