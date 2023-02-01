На Кубани оказалась под угрозой закрытия уникальная школа традиционных народных ремесел

Ребята учатся ткацкому ремеслу. Фото: t.me/peredereev_official

Детская школа искусств традиционных народных ремесел Кубани хоть и находится в труднодоступном горном поселке Мезмай, но знают о ней и ее создателях – семье художников Скворцовых, наверное, на всей Кубани.

C 5-7 лет дети здесь учатся живописи и композиции, вышивке и ткачеству, ювелирному, кузнечному, шорно-седельному и гончарному делу, резьбе по дереву и плетению из природных материалов.

Бабушек-ткачих, да казаков-кузнецов сюда привозят со всего края. Чтобы опыт детям передавали и традиции таким образом хранились.

Несколько лет назад у школы появилось отделение. В хуторе Николаенко Апшеронского района открылся филиал, который возглавила Татьяна Асанова. Местные школьники сразу после уроков бежали сюда – с интересом смотреть как полоски ткани на ткацком станке становятся ковриком и попробовать самостоятельно вырезать традиционную игрушку «конь на палочке».

Власти пообещали помочь решить проблему с помещением. Фото: t.me/peredereev_official

Теперь же отделение уникальной школы оказалось под угрозой закрытия. Филиал был открыт в частном здании на условиях аренды. Но сегодня собственник решил продать имущество. Отчаявшиеся родители учеников обратились за помощью к властям.

- Лично побывал в школе искусств, пообщался с ее директором и осмотрел арендуемые помещения. Я впечатлен тем, каким направлениям здесь обучают наших детей. Это ткачество, лепка из глины, плетение из талаша и многое другое. Такую школы мы просто не можем потерять, - рассказал глава Апшеронского района Алексей Передереев.

Районные власти решились на нестандартный ход. Что сохранить школу в хуторе, они сейчас продумывают возможность выкупить у собственника или часть дома, или весь целиком. Другого выхода, по словам чиновником и сотрудников школы, нет. Это единственное здание в маленьком населенном пункте, которое подходит под требования работы детского образовательного учреждения.