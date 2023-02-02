На Кубани ВАЗ выехал под поезд, два человека пострадали

Обстоятельства аварии выясняются Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Усть-Лабинском районе ВАЗ-2110 выехал на железную дорогу перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Краснодар – Адлер. В ДТП пострадали два пассажира легкового авто.

- Авария произошла около 11 часов. Последствия ликвидировали в ночь на 2 февраля. Схода с рельс локомотива и вагонов нет. Опоры контактной линии не повреждены. Движение поездов временно приостановлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Известно, что машина выскочила на железнодорожные пути на участке Кавказская – Краснодар, оборудованном автоматической переездной сигнализацией. Машинист поезда совершил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Выезд легкового автомобиля на пути перед приближающимся поездом стало причиной ДТП на железнодорожном переезде в Краснодарском крае.

- По предварительной информации, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. Пассажиры и локомотивная бригада пассажирского поезда за медицинской помощью не обращались. На движение других поездов дорожно-транспортное происшествие не повлияло, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СКЖД.

Водителей призвали проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

В прошлом году в Усть-Лабинске поезд также снес ВАЗ. Водитель ВАЗ не успел выйти из машины, он выжил, но получил травмы. А легковушка превратилась в груду металла.