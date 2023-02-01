Жертвой ДТП с поездом на Кубани стал водитель вылетевшей на пути легковушки

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Жесткая авария случилась в ночь на 2 февраля в Усть-Лабинске Краснодарского края. На переезде на улице Вольной ВАЗ-2110 вылетел под проходящий поезд. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в аварии. Но по обновленным данным, к сожалению, есть погибший. В ДТП скончался водитель легковушки, его пассажир находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- В результате ДТП 38-летний водитель машины из Красногвардейского района Республики Адыгея скончался на месте до приезда скорой. Пассажир авто, молодой мужчина, находится в реанимации Усть-Лабинской ЦРБ в тяжелом состоянии, медики делают все возможное, чтобы спасти его жизнь, - сообщает местное издание.

Известно, что водитель ВАЗ-2110 нарушил ПДД и пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Схода с рельс локомотива и вагонов не произошло, опоры контактной линии не повреждены. Но машина пострадала сильно.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

Водителей призвали проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.