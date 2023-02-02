Довел ребенка до слез. Мэрия Краснодара прокомментировала случай с высаженной из автобуса школьницей

Девочка просила оплатить картой, но терминал был сломан.

Мэрия Краснодара проверяет информацию о том, что водитель автобуса высадил школьницу с особенностями развития. Напомним, этот случай, по словам мамы ребенка, произошел дважды. 30 и 31 января девочка пыталась оплатить картой на одном и том же маршруте автобуса, но терминал был неисправен. Поскольку наличности у ребенка не было, водитель попросил школьницу выйти.

По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара, проводится служебная проверка фактов, изложенных в социальных сетях.

- Инцидент, по информации жительницы города, произошел с ее дочерью - несовершеннолетней девочкой, которую водитель пытался высадить из автобуса №1 из-за проблем с безналичной оплатой за проезд, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. - По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, что ранее на основании заявления матери полицейские начали проверку.

Два дня подряд, 30 и 31 января девочка попыталась оплатить проезд картой в автобусе, но из-за неисправности терминала и отсутствия у ребенка наличных денег, водитель высадил девочку, - прокомментировали ранее в пресс-службе УМВД по Краснодару. - Проводится проверка.

Также делом заинтересовалась прокуратура Краснодарского края, которая также организовало разбирательство.

Стоит сказать, что закон запрещает высадку из общественного транспорта детей младше 16 лет, не оплативших проезд и находящихся без сопровождения взрослых. Водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Отметим, что накануне подобный случай произошел и в соседнем регионе. В Ростовской области пожаловались на водителя, который не довез школьницу до остановки.

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