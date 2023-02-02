Они сражались за Сталинград. Герои, которые живут в Краснодарском крае

Герои Сталинградской битвы

2 февраля 2023 отмечается 80-ая годовщина победы в Сталинградской битве. На сегодняшний день в семи районах Краснодарского края проживают 11 участников и свидетелей этих страшных событий: пять ветеранов в Краснодаре, два осталось в Ейском районе, по одному ветерану в Апшеронском, Калининском, Красноармейском, Славянском и Туапсинском районах.

Низкий поклон и благодарность за самоотверженность и отвагу людям, которые не на жизнь, а на смерть стояли за Сталинград и Родину, выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В юбилейную годовщину стоит вспомнить каждого из участников Сталинградской битвы, которые еще живы и в настоящее время проживают на территории региона.

Алексеев Александр Герасимович, Апшеронский район

Алексеев Александр

Родился Александр Алексеев в 1922 году в селе Новый Олов Чернышевского района Читинской области (ныне – в Забайкальском крае). В июне 1941 года ушел добровольцем в ряды Красной Армии и был направлен для прохождения службы в морскую пехоту Тихоокеанского флота.

На фронте с 1942 года. Член ВЛКСМ с 1943 года. Воевал на Сталинградском фронте в составе 7-й гвардейской мотострелковой бригады, затем – в составе 44-й мотострелковой бригады на Брянском и на 1-м Прибалтийском фронтах. Участник боев в Белоруссии, освобождал города Невель, Новосокольники, Витебск. Участник операции «Багратион».

Трижды ранен – в голову во время боев за Сталинград, в ногу при штурме ст. Унеч и в руку при освобождении г. Витебска. Также был контужен 18 апреля 1945 года. День Победы Александр Герасимович встретил в госпитале.

После войны проходил службу в 229-м отдельном отряде разминирования Московского военного округа. Демобилизован в звании старшего сержанта.

В мирное время работал в Апшеронске на Опытно-экспериментальном заводе, неоднократно был награжден за свой труд Почётными Грамотами, Благодарностями и ценными подарками.

Александр Герасимович с 2000 по 2010 годы возглавлял Апшеронский районный Совет ветеранов. Принимал активное участие в военно-патриотической работе – выступал в школах, техникумах и детских садах перед детьми, школьниками, студентами, молодёжью с рассказами о тяжёлых годах войны, боях и сражениях.

Награжден двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными и памятными медалями.

Кохан Владимир Иванович, Ейский район

Кохан Владимир

Родился 6 февраля 1931 году в Ейске. Владимир вместе с эвакогоспиталем №3202, где медсестрой была его мать, попал под Сталинград. Он помогал медсёстрам перевязывать раненным и стирать бинты, принимал участие в погрузке бойцов на катера и лодки, в выгрузке раненых. Каждый день видел фонтаны волжской воды от разрывов бомб и снарядов.

Как сын погибшего бойца, в декабре 1943 года он был определен воспитанником во вновь открытое Новочеркасское Суворовское военное училище. 23 февраля 1946 г. перед строем училища Кохану Владимиру Ивановичу была вручена медаль «За оборону Сталинграда».

После окончания суворовского училища Кохан окончил Московское пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. Подполковник уволен в запас в 1982 году с должности первого заместителя военкома города Каменск-Шахтинск Ростовской области.

Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными и памятными медалями. В Ейске проживает по настоящее время.

Шевченко Василий Иванович, Ейский район

Шевченко Василий

Родился 23 декабря 1923 года в городе Балаклея Харьковской области. Призван в РККА в июне 1941 года Балаклейским горвоенкоматом Харьковской области Украинской ССР.

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С ноября 1942 года по январь 1943 года воевал на Сталинградском фронте в составе 81-й кавалерийской дивизии в должности помощника командира медицинского санитарного эскадрона по медицинскому снабжению. С марта 1943 года Шевченко В.И. воевал на Центральном и Белорусском фронтах в составе 282-го стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии. Лейтенант медицинской службы. Участник боев в Белоруссии, Польше и в Германии.

После войны продолжил службу в советской армии. Уволен в запас в 1975 году в звании полковника медицинской службы.Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.

В настоящее время проживает в Ейске.

Ульянова Калерия Алексеевна, Калининский район

Ульянова Калерия

Родилась 17 ноября 1928 года, труженик тыла. В годы Великой Отечественной войны находилась на трудовом фронте, копала противотанковые рвы и окопы в Сталинграде.

После войны работала заведующей детского сада. Ветеран труда. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью Жукова.

Бирюкова Серафима Ефимовна, Красноармейский район

Бирюкова Серафима

Родилась 19 февраля 1925 года. Участница Великой Отечественной войны. Выпускница Сталинградского медицинского училища. С первых дней войны работала медсестрой в эвакуационном госпитале № 4949 в Сталинграде. Молоденькие сестрички ночами под бомбежками и свистом пуль грузили раненых на пароход в Астрахани и сопровождали до Гурьева, где их распределяли по госпиталям. Плыли в основном ночью, так как днем пароходы подвергались обстрелу. Медики оказывали первую помощь, перевязывали раненых, кормили, согревали. В госпиталь поступали раненые бойцы со всего Северо-Кавказского фронта. Ближе к концу войны госпиталь передислоцировали в г. Ташкент Узбекской ССР. Здесь Серафима Ефимовна и встретила Победу уже в звании лейтенанта медицинской службы.

После войны она работала в фельдшерско-акушерских пунктах хутора Протичка, посёлка Крупокомбинат, с 1961 года стала медсестрой физиотерапевтического кабинета районной поликлиники. Её стаж в медицине – больше 40 лет.

Серафима Ефимовна Бирюкова награждена медалью Жукова, юбилейными и памятными медалями, имеет звание "Ветеран труда". Сейчас проживает в станице Полтавской Красноармейского района.

Вертель Василий Васильевич, Славянский район

Вертель Василий

Родился 19 августа 1923 года в станице Петровской Славянского района. Призван в РККА Анапским РВК в июле 1941 года. Был направлен в 6-ю воздушно-десантную бригаду 3-го воздушно-десантного корпуса, который находился на переформировании и доукомплектовании в районе г. Пятигорска.

В мае 1942 года корпус был преобразован в стрелковую дивизию и направлен на защиту Сталинграда. После окружения и разгрома немецкой группировки в Сталинграде Вертель В.В. в составе 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии участвовал в боях за освобождение Ростовской области, в наступательных боях на Миус-фронте, в боях за освобождение Донбасса, Крыма, Севастополя, прошел с боями Белоруссию, Литву, Восточную Пруссию. Четырежды ранен. Демобилизован в 1946 году в звании гвардии капитана.

После войны окончил Саратовский нефтепромысловый техникум по специальности «механик». За 33 года мирного труда прошёл путь от крановщика до главного механика в строительных организациях СУ-4 и ПМК-282 «Краснодарсельстроя», ПМК-14«Приазоврисстроя». С 2000 по 2005 год Василий Васильевич возглавлял Славянский районный Совет ветеранов.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Участник парада Победы в Москве в 2000, 2005, 2010, 2015 годах. Заслуженный активист ветеранского движения Кубани. Почётный гражданин города Славянска-на-Кубани.

Лоншаков Петр Павлович, Туапсинский район

Лоншаков Петр

Родился 23 июня 1923 года в селе Троицком Новохоперского района Воронежской области. В 1940 году приехал в Москву, работал на авиационном заводе. Участник Великой Отечественной войны.

В 1941 году в Москве вступил в отряды из подростков для борьбы с вражескими зажигательными бомбами. После рабочей смены на авиационном заводе Пётр Павлович нёс дежурства на крышах зданий, тушил с товарищами немецкие «зажигалки», спасая город от пожаров.

Осенью 1941 года авиационный завод, на котором работал Лоншаков, эвакуировали в Ташкент. На новом месте ещё не были построены производственные корпуса, но на площадках, где установили оборудование, уже собирали самолёты.

Повестку из военкомата Петру вручили в июне 1942-го, на следующий день после совершеннолетия. После ускоренной учёбы в Ташкентском пехотном училище он попал на Юго-Западный фронт под Сталинград минометчиком в составе расчета 82-мм миномета 1034-го стрелкового полка 293-й стрелковой дивизии. В одном из боев в декабре 1942 года Петра Лоншакова ранило в плечо, на этом сталинградская эпопея для него закончилась.

В феврале 1943 года Пётр вновь вернулся на передовую – воевал под Харьковом в составе 173-го стрелкового полка. Но уже в марте 1943 года снова был ранен в руку и надолго попал в госпиталь. После выздоровления Петра Лоншакова направили в Восточно-Казахстанскую область готовить к армейской службе допризывников. Под конец войны перевели на охрану дальневосточных рубежей страны, где он принял участие в войне с милитаристской Японией. После войны Пётр Павлович служил в составе 44-го стрелкового полка 3-й дивизии внутренних войск НКВД СССР до 1949 года, а после демобилизации он вернулся в Казахстан, где его ждала невеста.

В Казахской ССР Петр Павлович Лоншаков жил и работал до 1966 года, а затем с семьёй переехал в Туапсинский район. Работал в детском лагере «Орлёнок» сначала столяром, потом заведующим базой. Он практически всю свою жизнь посвятил работе и воспитанию молодежи. На пенсии – с 1993 года.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Кузеев Андрей Иванович, Краснодар

Кузеев Андрей

Родился 18 июля 1922 года в селе Иванково в Спасском районе Рязанской области, затем с родителями переехал в Карелию. Мечтал быть учителем, поэтому поступил в педагогическое училище, откуда был призван в армию.

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Призван в РККА Сасовским РВК Рязанской области Первое боевое крещение получил в августе 1942 года, когда шли тяжёлые бои в излучине Дона и Волги, западнее Сталинграда. Вначале войны санитар-носильщик, выносил раненых с поля боя. Затем – инструктор медико-санитарной роты 115-го гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии старшина медицинской службы. Участник боев в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии и в Германии. Войну закончил в германском городе Гольдберг.

После войны окончил Московский медицинский институт им. В.И. Ленина. С 1957 года живёт в г. Краснодаре. Преподавал в Краснодарском медицинском институте, доцент.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, тремя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». Имеет почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

Беляева Александра Николаевна, Краснодар

Беляева Александра

Родилась 1 августа 1923 года в Сталинградской области на станции Арчеда города Фролова. В 18 лет закончила школу медицинских сестер. Участница Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 1942 году пошла добровольцем на фронт – служила в должности санинструктора

23-й штурмовой инженерно-саперной Перекопской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады РГК в составе Юго-Восточного, Сталинградского, Южного, 4-го Украинского фронтов. Победу встретила в Праге в звании старшего сержанта, затем их бригаду направили в Австрию, где она вышла замуж за военного. В период службы мужа, сопровождала его по городам и гарнизонам, став его надежной спутницей. После демобилизации вместе переехали в Краснодар. Александра Николаевна воспитала дочь и сына, есть внук и правнук.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вологдин Юрий Иннокентьевич, Краснодар

Вологдин Юрий

Родился 25 января 1923 года в городе Мелекесс Куйбышевской (ныне – Ульяновской) области. В РККА призван в 1940 году и направлен в Урюпинское военно-пехотное училище, в 1941 передислоцированное в Нальчик. На фронте – с октября 1941 года. Сражался на Воронежском, Южном и Сталинградском фронтах в составе 676-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 1-го формирования 62-й армии. Лейтенант. В 1942 году был ранен при авианалете и после выздоровления направлен для службы на Дальний Восток.

Демобилизован в 1947 году. Работал на Краснодарской ТЭЦ. Ветеран труда. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Пантелеева Юлия Абрамовна, Краснодар

Пантелеева Юлия

Родилась 7 января 1926 года в городе Брянске. В годы Великой Отечественной войны служила медицинской сестрой в госпитале. Участвовала в обороне Сталинграда, в боях за освобождение Украины.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией 1941-1945 гг.».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фронтовик переехал на Кубань из Харьковской области

Айказ Аракелович Овсепян сейчас живет в Краснодаре. 99-летний фронтовик в январе 2023 года переехал в Краснодар из Балаклеи Харьковской области.

Айказ Аракелович ушел защищать Родину в 18 лет. Молодой солдат по распределению попал на курсы авиатехников, но закончить не успел, кинули в бой в Чеченской республике. Там его ранило. Пуля попала в десну, зубы раскрошились, но он остался жив. Затем его отправили в госпиталь, там подлечился и снова в бой. Перебросили в Сталинград, где было тяжелое положение – его контузило и опять на койке оказался.

Война вела Айказа Аракеловича своими замысловатыми путями. Он прошагал пол-Европы, сражался на Украине, Румынии, Венгрии, а долгожданную Победу встретил в Австрии.

Наград у почетного пенсионера много, но на пиджаке красуются только медали «За Отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1944 годов», «За взятие Будапешта».