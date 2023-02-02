Вместо Бершанской – Жигуленко. В Краснодаре на граффити перепутали фотографии летчиц времен Великой Отечественной войны

Граффити с Евгенией Жигуленко. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В одном из новых жилищных комплексов на Западном Обходе Краснодара на днях появилось граффити с изображением легендарной летчицы времен Великой Отечественной войны Евдокии Бершанской. На трансформаторную будку перенесли снимок и факты из ее военной биографии. Вот только на рисунке оказалась другая «ночная ведьма» - Евгения Жигуленко. Досадную ошибку заметили внимательные жители города после того, как команда Stenaclub выложила новую работу в сеть. Именно эти стрит-арт-художники по заказу застройщика выполнили проект.

Эскиз от заказчика был с ошибкой. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Недоглядели. Мы раньше сами делали макеты, но в этот раз нам предоставили готовый. Мы выполнили все согласно эскизу, - рассказал «КП»-Кубань художник проекта Stenaclub Алексей Серебренников.

После того, как конфуз был обнаружен, граффитчикам пришлось вновь выйти на объект. За несколько часов они восстановили историческую несправедливость, и теперь на мурале нет ошибок.

- Пришли с заказчиком к решению убрать фамилию Евдокии Бершанской, заменили на Евгению Жигуленко, фото трогать не стали, - отметил Алексей.

Граффити быстро переделали. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Рисунок с изображением Евдокии Бершанской в жилищном комплексе все же появится, но немного позже. Он дополнит остальные муралы, посвященные знаменитым советским летчикам и авиаконструкторам.

МЕЖДУ ТЕМ

Этот конфуз с фотографиями «ночных ведьм» - не единственный. На сайте геленджикской школы № 6 им. Евдокии Бершанской есть статья, иллюстрированная фотографиями знаменитой летчицы. Вот только среди них закрался снимок ее коллеги Евгении Жигуленко.

На сайте школы № 6 Геленджика размещена фотография Евгении Жигуленко. Фото: gel-school-6.ru

СПРАВКА КП

Евдокия Бершанская – командир полка 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного полка во время Великой Отечественной войны, единственная женщина, награжденная орденом Суворова. Под ее командованием двадцать три авиатора полка стали Героями Советского Союза за успешные бомбардировки. Она грамотно руководила и боевой работой и повседневной деятельностью полка. Каждую ночь летчицы вылетали на боевые задания, а она лично руководила полетами.

Евгения Жигуленко - командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, герой Советского Союза. Родилась в Тихорецке Краснодарского края, училась в Дирижаблестроительном институте. Во время Великой Отечественной войны совершила 773 ночных боевых вылета.