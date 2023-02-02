В Краснодаре вместо поликлиники строят торговый центр? Что говорят в мэрии

Жители микрорайона встревожены.

Жители Прикубанского округа вновь бьют тревогу. В районе улицы Кирилла Россинского в Краснодаре наметился облик будущего торгового центра, а они давно ждут поликлинику здесь.

- Это что у нас снова не будет поликлиники, а будут магазины? - написали они коллективное обращение в редакцию "КП"-Кубань".

Уже сейчас в границах этих улиц проживает около 100 тысяч человек, при этом район обслуживает одна поликлиника № 13 по улице Силантьева. А медучреждение рассчитано только на треть от этой цифры.

- Приема врача порой мы ждем до 23 часов вечера, - пишут они.

Однако в мэрии Краснодара прояснили для "КП"-Кубань" ситуацию, касаемо стройки ТЦ.

- По информации департамента архитектуры и градостроительства, торговый центр расположен на земельном участке, на котором предусмотрены объекты коммерческого назначения, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе администрации краевой столицы. - Вблизи расположен земельный участок с кадастровым номером 23:43:0130047:21648. На нем предусмотрено размещение амбулаторно-поликлинического объекта. На данный момент ведется его проектирование.

К слову, о сроках строительства поликлиники пока неизвестно. Ранее ее планировали начать в 2022 году.