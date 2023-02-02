В Краснодаре шьют одеяла-невидимки для бойцов СВО

Краснодарское швейное производство производит продукцию для нужд российских военных. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В швейном цеху в Краснодаре с утра стучат машинки. Стежка за стежкой, напряженные часы работы, и из-под рук мастериц выходят чехлы и спальные мешки для бойцов СВО. Новую партию для нужд военных швейному производству заказал один из фондов. И в ближайшее время 300 теплых и качественных спальников отправят «за ленточку».

Партия спальников готова к отправке на передовую. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Пожалуй, мы одни из первых в Краснодарском крае, кто переориентировал производство и стал поставлять продукцию для военных целей. Первоначально мы шили детскую одежду, постельное белье, - рассказала «КП»-Кубань» управляющая производством Елена Королько.

А сейчас в разработке швей находится уникальное пятислойное одеяло для фронта. Оно будет не только согревать военнослужащих, но защищать их от вражеских «глаз».

- Это очень востребованное направление. Одеяла не пропускают тепло человеческого тела, поэтому тепловизоры противника не смогут обнаружить наших военнослужащих, - говорит директор швейного производства Ольга Косец. – Таким образом, мы хотим способствовать тому, чтобы у нас было меньше человеческих потерь. Для пошива используем новейшие ткани и будем предлагать нашим заказчикам.

Уникальное одеяло состоит из пяти слоев.

Предприятию поступают заявки на пошив складных носилок из строп. Это следующий этап работы для нужд российской армии.

- У нас не стоит вопрос, чтобы заработать на этих вещах деньги. Например, наш спальник стоит 1600 рублей, у конкурентов он дороже в 2-3 раза. И мы стараемся сделать цены доступными, чтобы обеспечить большим объемом всех желающих, потому что потребности высокие, - отметила Ольга Косец.

Для того, чтобы перепрофилировать производство, швейный цех использовал меры поддержки, которые разработаны для предпринимателей Краснодарского края. Это позволило закупить необходимое оборудование. Продавали и оптом, и в розницу.

На чехлы для спальных мешков аккуратно наносят наклейки.

- Я раньше смеялась – мы можем сшить все, что угодно, даже чехлы на танки. Эта шутка оказалась реальностью. Раньше мне даже в голову не могло прийти, что мы будет шить предметы для военных. Но российский бизнесмен должен быть готов ко всему, - считает руководитель.

Основными заказчиками продукции предприятия являются благотворительные фонды, помогающие бойцам в зоне СВО. На деньги меценатов закупается все необходимое, чтобы бойцам было комфортно.

СПРАВКА КП

Швейное производство работает в Краснодаре на улице Сормовской с 1996 года. Предприятие выросло от швей-надомниц до собственного цеха. Небольшая компания пережила рестарт в 2020 году благодаря личной поддержке губернатора Краснодарского края. В этом же году в разгар пандемии предприятие шило тканевые маски, СИЗы, одноразовую и медицинскую одежду. Основной профиль – пошив школьной формы и детской одежды.