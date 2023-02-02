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Общество2 февраля 2023 13:01

В Краснодаре шьют одеяла-невидимки для бойцов СВО

В Краснодаре запустили производство уникального текстиля для бойцов СВО
Оксана КАДОЧНИКОВА
Краснодарское швейное производство производит продукцию для нужд российских военных.

Краснодарское швейное производство производит продукцию для нужд российских военных.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В швейном цеху в Краснодаре с утра стучат машинки. Стежка за стежкой, напряженные часы работы, и из-под рук мастериц выходят чехлы и спальные мешки для бойцов СВО. Новую партию для нужд военных швейному производству заказал один из фондов. И в ближайшее время 300 теплых и качественных спальников отправят «за ленточку».

Партия спальников готова к отправке на передовую.

Партия спальников готова к отправке на передовую.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Пожалуй, мы одни из первых в Краснодарском крае, кто переориентировал производство и стал поставлять продукцию для военных целей. Первоначально мы шили детскую одежду, постельное белье, - рассказала «КП»-Кубань» управляющая производством Елена Королько.

А сейчас в разработке швей находится уникальное пятислойное одеяло для фронта. Оно будет не только согревать военнослужащих, но защищать их от вражеских «глаз».

- Это очень востребованное направление. Одеяла не пропускают тепло человеческого тела, поэтому тепловизоры противника не смогут обнаружить наших военнослужащих, - говорит директор швейного производства Ольга Косец. – Таким образом, мы хотим способствовать тому, чтобы у нас было меньше человеческих потерь. Для пошива используем новейшие ткани и будем предлагать нашим заказчикам.

Уникальное одеяло состоит из пяти слоев.

Уникальное одеяло состоит из пяти слоев.

Предприятию поступают заявки на пошив складных носилок из строп. Это следующий этап работы для нужд российской армии.

- У нас не стоит вопрос, чтобы заработать на этих вещах деньги. Например, наш спальник стоит 1600 рублей, у конкурентов он дороже в 2-3 раза. И мы стараемся сделать цены доступными, чтобы обеспечить большим объемом всех желающих, потому что потребности высокие, - отметила Ольга Косец.

Для того, чтобы перепрофилировать производство, швейный цех использовал меры поддержки, которые разработаны для предпринимателей Краснодарского края. Это позволило закупить необходимое оборудование. Продавали и оптом, и в розницу.

На чехлы для спальных мешков аккуратно наносят наклейки.

На чехлы для спальных мешков аккуратно наносят наклейки.

- Я раньше смеялась – мы можем сшить все, что угодно, даже чехлы на танки. Эта шутка оказалась реальностью. Раньше мне даже в голову не могло прийти, что мы будет шить предметы для военных. Но российский бизнесмен должен быть готов ко всему, - считает руководитель.

Основными заказчиками продукции предприятия являются благотворительные фонды, помогающие бойцам в зоне СВО. На деньги меценатов закупается все необходимое, чтобы бойцам было комфортно.

СПРАВКА КП

Швейное производство работает в Краснодаре на улице Сормовской с 1996 года. Предприятие выросло от швей-надомниц до собственного цеха. Небольшая компания пережила рестарт в 2020 году благодаря личной поддержке губернатора Краснодарского края. В этом же году в разгар пандемии предприятие шило тканевые маски, СИЗы, одноразовую и медицинскую одежду. Основной профиль – пошив школьной формы и детской одежды.

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