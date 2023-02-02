Артем и Сюзанна - многодетные родители. Фото: архив семьи

Многодетный доброволец СВО женился во время отпуска в Геленджике. Артем Сиренко в середине октября прошлого года подписал контракт и после обучения отправился на передовую. Дома его остались ждать любимая Сюзанна и трое детей.

- Все стали вдруг героями в интернете. Я подумал, зачем писать, надо делать поступки реальные, пошел и записался в добровольцы. Решил, что каждый мужчина должен отдать долг Родине, тем более в такое сложное время, - рассказал боец.

У пары трое детей. Фото: архив семьи

Несколько месяцев Артем провел в зоне боевых действий. В январе получил отпуск и вернулся к семье. Вместе со свой возлюбленной, с которой они прожили более 10 лет, решили расписаться.

- Он мне делал предложение, когда мы только начинали жить вместе. Но до свадьбы не дошло. Я хотела красивое торжество, но с деньгами было не очень хорошо. Артем предлагал просто расписаться, я была не готова. И все вот так тянулось, тянулось, - говорит жена Артема Сюзанна Кузнецова. - Сейчас мы решились - свадьбе быть.

Сюзанна сама подала заявление. Документы приняли во внеочередном порядке. Этому посодействовал глава Геленджика Алексей Богодистов. Он же помог солдату с покупкой вещей, которые пригодятся Артему за «ленточкой». На свадьбу пригласили родных и друзей и весело отпраздновали это событие. Сейчас новоиспеченный муж дома, а скоро отправиться обратно.

После свадьбы Артем вернется в зону СВО. Фото: архив семьи

- Посте того, как он приехал, дети от него не отходят, они очень скучали по нему и ждали, - признается Сюзанна.

До того, как подписать контракт, Артем занимался ремонтами. Вскоре он хочет вернуться к этой профессии и семье. Но пока мужчина вновь собирает рюкзак, чтобы идти на защиту своей страны.