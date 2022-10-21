В Сочи мобилизация началась в первую очередь с призыва злостных алиментщиков

Симоньян назвала примером тактику призыва в Сочи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире шоу «Кеосаян daily» сообщила, что общалась с мэром Сочи Алексеем Копайгородским, который поделился тактикой призыва. И применяемый подход в городе-курорте поставила в пример правильной частичной мобилизации.

В Сочи на службу не забирали сотрудников градообразующих предприятий, а взяли списки злостных алиментщиков. Военкомат выписывал повестки в первую очередь именно должникам.

- Встречалась с мэром Сочи моего родного. Спросила, как у них проходила частичная мобилизация. Он рассказал, что сначала взяли список предприятий, которые имеют большое значение для города, чтобы этих сотрудников точно не забирали. А потом взяли у приставов списки злостных алиментщиков, людей, которые не отдают долг даже своим детям, вот их и отправили. Теперь они не только вернут долг детям, потому что из выплат эти деньги будут вычитаться, но и отдадут долг Родине. И самое интересное из Сочи по этому поводу – ни одной жалобы, - рассказала Симоньян.

Журналистка в конце задалась вопросом: «А нельзя так везде?».

Ранее сообщалось, что дети мобилизованных жителей Краснодара смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Они смогут без оплаты пользоваться проездом на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и пригородном общественном транспорте. Всего будет доступно 50 бесплатных поездок в месяц.

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