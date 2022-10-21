Видео апокалиптического дождя в Австралии выдали за погоду в Сочи

Грозные облака заволокли все небо. Фото: соцсети

В соцсетях начали появляться видео апокалиптического дождя в Сочи. На кадрах видно, как грозные облака заволокли все небо. Казалось, как будто огромные серо-голубые зефирки сыпались с неба. Такой эффект создали благодаря таймлапсу (ускоренная видеосъемка - прим. авт.).

Как удалось выяснить kp.ru, это видео уже ходит по интернету два года и события происходили вовсе не в Сочи. Стихия ударила тогда по Австралии. Страшный шторм 25 февраля 2022 года с разрушительным ветром, градом, молниями и проливным дождем обрушился на Перт. В некоторых пригородах скорость ветра достигала 126 км/ч, а за считанные минуты выпало 14 миллиметров осадков.

Но многие местные паблики Сочи решили заработать просмотры завораживающими и устрашающими кадрами и прикрепили видео, как тематическую заставку к погоде.

В настоящее время на курорте идут ливни. Поэтому читатели с легкостью поверили в то, что это может быть Сочи. Видео за считанные минуты разлетелось по соцсетям и начало набирать большие просмотры.

К слову, два года назад Австралия очень сильно пострадала от шторма. Хаос продолжался на протяжении трех дней. Тогда в службу спасения поступило более 180 обращений за помощью, в том числе сообщения о падении деревьев на автомобили. Не менее 24 тысяч местных жителей пострадали от перебоев в электроснабжении, связанных со штормом.