В Сочи показали первую охоту котят из Центра восстановления леопарда

Уже совсем скоро юный спецназ будет ловко хватать перепелок. Фото: https://t.me/leopardcenter

В Центре восстановления леопарда в Сочи продолжают подготавливать котят к выпуску в естественную среду обитания. Как только малышам Тереку и Рицу исполнилось три месяца, специалисты начали прививать им охотничьи инстинкты.

Котята учатся наравне со взрослыми леопардами. Хищники берут пример со своей мамы Чери. Малыши анализируют каждое движение и даже следят за взглядом опытного охотника.

- Поначалу Чери учит малышей своим примером. Они внимательно наблюдают со стороны и только после «одобрения» матери заходят в вольер, начинают поиски и в игровой форме взаимодействуют с добычей, - рассказали в пресс-службе Центра восстановления леопарда.

С самого начала котята были предельно осторожным, контролировали каждый свой шаг. Они делали это для того, чтобы не спугнуть свою будущую добычу. Несмотря на свой возраст, маленькие леопарды уже понимают суть своих инстинктов.

Как только малыши понимали, что добыча уже совсем близко, то они со всей мощью и скоростью прыгали на перепелку. У котят получилось достичь своей цели не с первого раза. Однако в конце они получили все лавры и вкусно отобедали.

- Придерживаясь всех правил бесконтактной подготовки охоты, наши специалисты искусственно создают условия для реализации естественных инстинктов хищников, - отметили в пресс-службе Центра восстановления леопарда.

Уже совсем скоро юный спецназ будет ловко хватать перепелок, а через два года получит черный пояс в борьбе с кабаном.