Сезон фонтанов в Краснодаре завершится 5 ноября

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В Краснодаре 5 ноября станет последним днем работы фонтанов. Потом из законсервируют на зиму.

- По традиции День народного единства — последний день работы фонтанов в сезоне. В работу их запустят уже весной. А перед тем, как они перейдут в режим консервации до следующего сезона, их почистят, проверят, осушат трубы, снимут форсунки и фонари, - объяснили в пресс-службе администрации города.

Всего в Краснодаре 14 муниципальных фонтанов и фонтанных комплексов. Они находятся в парках, на площадях и в крупных микрорайонах.

- 5 ноября отключат фонтаны на Главной городской площади, на Казачьей площади перед ЗСК, у кинотеатра «Аврора», в сквере Жукова, также перестанут работать «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги на пересечении улиц Красной и Гимназической, у памятника святой Екатерине у Александровской арки, в скверах «Дружбы народов», «Фестивальном», имени Гатова. Кроме этого, отключат фонтаны в «Чистяковской Роще», в «Городском Саду» и парке 30-летия Победы, - добавили в мэрии.

В краевой столице сезон фонтанов длится около шести месяцев. Теперь их включат в конце апреля 2023 году - перед стартом паркового сезона.

Ранее сообщалось, что для проведения косметического ремонта отключили фонтан на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне. Там обновляют облицовку — по периметру чаши укладывают керамогранитную плитку, а внешние плиты делают гранитными.