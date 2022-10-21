Жильцам дома в Ейске будут восстанавливать квартиры

Жильцам пострадавшего дома после крушения Су-34 предложили пожить в маневренном фонде Ейска. По данным районных властей, 14 человек согласились переселиться в пункты временного размещения. Пока они живут в гостинице города.

Сразу после ЧП губернатор Краснодарского края заявил, что дом обследуют на предмет, прежде всего, возможности восстановления.

- Если квартиры не будут подлежать ремонту, значит, приобретем людям новое жилье, - сказал Вениамин Кондратьев на месте трагедии в Ейске 17 октября.

Однако на следующий день стало понятно, что несущие конструкции в основном не пострадали. А значит, выгоревшие квартиры реконструируют. Но пока неясно, сколько могут продлиться эти работы.

- 432 жильца вернулись в свои квартиры. И только 14 человек находятся в пунктах временного размещения. Им комфортно. Но пока неизвестно, сколько придется жить в таких условиях. Окончательной экспертизы дома нет, размер ущерба только подсчитывается. Администрация готова предоставить им жилье из маневренного фонда, - заявил глава района Роман Бублик.

По его словам, больше всего пострадали квартиры во 2-м, 3-м и 4-м подъездах.

- Это полная утрата почти всех квартир, полная утрата имущества. Не во всех квартирах, только в некоторых, есть возможность пройти гражданам и забрать ценные вещи, документы. Ни мебель, ни бытовую технику, ни какие-то крупные предметы забрать возможности нет, - сказал он.

Оперштаб Кубани сообщил, что для восстановления жилья придется частично разобрать 2-ой и 4-ый подъезды. А 3-ей, где погибли 15 человек, разберут полностью. Закончить основные работы собираются до мая следующего года. Такое поручение дал местным властям губернатор Кубани.