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Общество21 октября 2022 13:05

Увидим, если повезет с погодой. Чего ждать от солнечного затмения на Кубани

Кубанцы смогут увидеть частичное солнечное затмение 25 октября 2022 года
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
25 октября 2022 года тень Луны скроет от нас больше половины Солнца.

25 октября 2022 года тень Луны скроет от нас больше половины Солнца.

Фото: Роман ЗЛОБИН

Если жителям Краснодарского края повезет с погодой, уже 25 октября 2022 года они смогут понаблюдать частичное солнечное затмение: тень от луны почти полностью закроет солнце. Узнали, как и когда смотреть на небо, чтобы не пропустить затмение.

Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда обращенная к Земле сторона луны не освещена, а сама луна не видна. При полном затмении лунная тень движется по земному шару, но покрывает лишь небольшую часть земной поверхности: ее диаметр составляет не более 270 км. Наблюдатели, которые находятся внутри этого пятна, видят полное затмение, находящиеся в области полутени – видят частное затмение.

– Частичное затмение солнца начнется в 12:35, когда произойдет первое видимое «соприкосновение» луны с солнцем и будет продолжаться более двух с половиной часов. Луна закроет собой больше 60 процентов диска солнца к 14:00, а это астрономическое явление достигнет максимальной фазы, – объяснил «КП»-Кубань» заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов. – Затмение завершится к 15:00.

Так будет выглядеть частичное солнечное затмение в максимальной фазе.

Так будет выглядеть частичное солнечное затмение в максимальной фазе.

Фото: Архив "КП"

Частичное затмение 25 октября 2022 года можно наблюдать невооруженным глазом, а можно – в телескоп через специальные фильтры. В этом случае на солнце станут видимы так называемые пятна – зоны, где температура на порядок ниже температуры самого солнца. Если наше светило раскалено до шести тысяч градусов, то пятна – лишь до четырех-пяти тысяч.

– Особо порадовать жителей Кубани мне нечем: в день солнечного затмения, 25 октября, с полудня до трех часов дня в большинстве районов Краснодарского края ожидается плотная облачность, – рассказала «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. – Возможно, иногда тучи будут расходиться, но ненадолго.

Впрочем, если день 25 октября выдастся облачным, расстраиваться не стоит. Солнечные затмения – не такое уж и редкое явление в небесных сферах. В год на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений.

В любом случае, затмение повлияет на всех нас: по мнению известного астролога Павла Глобы, 25 октября 2022 года – весьма судьбоносный день и начало эпохи перемен. Частичное солнечное затмение в будущий вторник откроет «коридор затмений», который «закроется» лунным затмением 8 ноября 2022 года.

Идеально полное солнечное затмение случится только 23 апреля 2023 года.

Идеально полное солнечное затмение случится только 23 апреля 2023 года.

Фото: Архив "КП"

– Это будет самое опасное время для всех! Плутон – символ управления народом, финансовых учреждений, атомной энергетики, ядерных катастроф, взрывов, смерти – будет делать разворот в директное положение и иметь мощный аспект, – пишет в своем Телеграм-канале Павел Глоба. – Фаза его ретроградности уже принесла свои плоды. Марс, символ конфликтов, войн, агрессии, замедляется и становится ретроградным. В этот период люди становятся более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными, озлобленными.

Глоба отмечает, что две недели «коридора затмений» – как «небесный экзамен: начинают работать законы кармы, приходит расплата». Впрочем, астролог призывает не бояться ни ретроградного Плутона с Марсом, ни самого затмения. Он считает, что этот период – хороший момент, чтобы изменить судьбу. Достаточно только сформулировать желаемое.

БУДЬ В КУРСЕ

Темные очки или «копченое» стекло

– Хотя во время затмения индекс ультрафиолета вроде бы низкий, если наблюдать за ним невооруженным взглядом, можно позже почувствовать дискомфорт: резь в глазах, ухудшение зрения, – объясняет офтальмолог Ирина Глазьева. – Поэтому глаза лучше защитить и наблюдать за затмением через солнцезащитные очки или, ка делали наши родители, через «копченое» на огне стекло или кусочек фотопленки.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ