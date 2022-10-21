Увидим, если повезет с погодой. Чего ждать от солнечного затмения на Кубани

25 октября 2022 года тень Луны скроет от нас больше половины Солнца. Фото: Роман ЗЛОБИН

Если жителям Краснодарского края повезет с погодой, уже 25 октября 2022 года они смогут понаблюдать частичное солнечное затмение: тень от луны почти полностью закроет солнце. Узнали, как и когда смотреть на небо, чтобы не пропустить затмение.

Солнечное затмение возможно только в новолуние, когда обращенная к Земле сторона луны не освещена, а сама луна не видна. При полном затмении лунная тень движется по земному шару, но покрывает лишь небольшую часть земной поверхности: ее диаметр составляет не более 270 км. Наблюдатели, которые находятся внутри этого пятна, видят полное затмение, находящиеся в области полутени – видят частное затмение.

– Частичное затмение солнца начнется в 12:35, когда произойдет первое видимое «соприкосновение» луны с солнцем и будет продолжаться более двух с половиной часов. Луна закроет собой больше 60 процентов диска солнца к 14:00, а это астрономическое явление достигнет максимальной фазы, – объяснил «КП»-Кубань» заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов. – Затмение завершится к 15:00.

Так будет выглядеть частичное солнечное затмение в максимальной фазе. Фото: Архив "КП"

Частичное затмение 25 октября 2022 года можно наблюдать невооруженным глазом, а можно – в телескоп через специальные фильтры. В этом случае на солнце станут видимы так называемые пятна – зоны, где температура на порядок ниже температуры самого солнца. Если наше светило раскалено до шести тысяч градусов, то пятна – лишь до четырех-пяти тысяч.

– Особо порадовать жителей Кубани мне нечем: в день солнечного затмения, 25 октября, с полудня до трех часов дня в большинстве районов Краснодарского края ожидается плотная облачность, – рассказала «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. – Возможно, иногда тучи будут расходиться, но ненадолго.

Впрочем, если день 25 октября выдастся облачным, расстраиваться не стоит. Солнечные затмения – не такое уж и редкое явление в небесных сферах. В год на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений.

В любом случае, затмение повлияет на всех нас: по мнению известного астролога Павла Глобы, 25 октября 2022 года – весьма судьбоносный день и начало эпохи перемен. Частичное солнечное затмение в будущий вторник откроет «коридор затмений», который «закроется» лунным затмением 8 ноября 2022 года.

Идеально полное солнечное затмение случится только 23 апреля 2023 года. Фото: Архив "КП"

– Это будет самое опасное время для всех! Плутон – символ управления народом, финансовых учреждений, атомной энергетики, ядерных катастроф, взрывов, смерти – будет делать разворот в директное положение и иметь мощный аспект, – пишет в своем Телеграм-канале Павел Глоба. – Фаза его ретроградности уже принесла свои плоды. Марс, символ конфликтов, войн, агрессии, замедляется и становится ретроградным. В этот период люди становятся более вспыльчивыми, раздражительными, мстительными, озлобленными.

Глоба отмечает, что две недели «коридора затмений» – как «небесный экзамен: начинают работать законы кармы, приходит расплата». Впрочем, астролог призывает не бояться ни ретроградного Плутона с Марсом, ни самого затмения. Он считает, что этот период – хороший момент, чтобы изменить судьбу. Достаточно только сформулировать желаемое.

БУДЬ В КУРСЕ

Темные очки или «копченое» стекло

– Хотя во время затмения индекс ультрафиолета вроде бы низкий, если наблюдать за ним невооруженным взглядом, можно позже почувствовать дискомфорт: резь в глазах, ухудшение зрения, – объясняет офтальмолог Ирина Глазьева. – Поэтому глаза лучше защитить и наблюдать за затмением через солнцезащитные очки или, ка делали наши родители, через «копченое» на огне стекло или кусочек фотопленки.