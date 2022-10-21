Подростки издевались над людьми с алкогольной зависимостью Фото: кадр из видео

В Новороссийске полицейские задержали подростков, забивавших камнями пьяных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, подростки в Новороссийске начали нестандартную борьбу с алкоголизмом. Причем методы они выбрали далеко не гуманные. Ребята брали в руки камни, направляли в жителей, ведущих асоциальный образ жизни, и кидали в них.

Так подростки якобы хотели выбить дурь из алкозависимых людей. Но жители города восприняли такую борьбу далеко не человечной и забили тревогу. Им удалось снять на видео выходки мальчуганов и активно распространить в социальных сетях. На кадрах ребята разгоняли школьников помладше, брали камни и забивали ими мужчин. Ими подростки не ограничивались - в ход шли и баллончики, которые они распыляли в лицо алкозависимым.

Как рассказывали жители, ребята выбирали нетрезвых жителей или людей без определенного места жительства. А многим вовсе угрожали расправой без какой-либо причины.

Опубликованными видео заинтересовались правоохранители. Полиция города начала проверку и розыск подростков, придумавших нестандартный способ борьбы с алкоголизмом. В результате их удалось найти.

- Сотрудники УМВД России по Новороссийску совместно с коллегами из краевого УФСБ РФ установили лиц, осуществлявших неправомерные действия в отношении граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Шестеро подростков доставлены в отдел по делам несовершеннолетних полиции Южного района Управления МВД России по Новороссийску, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства такого поведения ребят.

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