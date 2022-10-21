«Вон, за шаурмой!». За отказ от питания в столовой директор школы в Новороссийске выгнала учеников

Детям в школе советуют питаться правильно, возможно, даже слишком настойчиво

За правильное питание школьников в Новороссийске буквально развернулась борьба. Одна из сцен даже попала на видео в школе №29. Дети пришли за булками в школьный буфет, но в одной очереди с ними стояла директор.

Увидев, что подопечные вместо супа и компота предпочитают сухомятку, она взвилась.

- Давайте, вон, за шаурмой! Не хотите питаться вместе со всем классом, тогда там и столовайтесь, - резко говорит на кадрах она.

Посчитав такое отношение несправедливым, дети слили компромат на директора в Сеть.

Оправдываться за "некорректное" поведение подчиненной пришлось руководителю управления образования Новороссийска.

- Питание в образовательной организации предполагает сбалансированное горячее питание согласно меню: горячее первое, второе блюдо и напиток, а также свежие фрукты, - прокомментировала инцидент для "КП" - Кубань" Елена Середа. - Употребление в пищу только булочек приводит к заболеванию ЖКТ. Комментарий директора некорректен, однако считаем целесообразным детям рассмотреть вопрос о горячем питании.