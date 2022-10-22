Точные сроки, когда гости парка «Краснодар» смогут воспользоваться новой стоянкой, пока не известны. Фото: t.me/prostoevgeny

Новую парковку строят около парка Галицкого в Краснодаре. Масштабные работы запечатлел известный фотограф Евгений Таранжин, которого называют «летописцем» объектов, которые создает бизнесмен. Стоит сказать, что следить он старается не только за работами, которые идут в парке. Накануне его камера пролетела над огромной территорией рядом и увидела, что нового появилось.

Судя по кадрам, техника работает вдоль дублера улицы Тихорецкой на отрезке от Тихорецкого кольца до улицы Посадского. Участок под парковку уже полностью расчищен бульдозерами. Теперь здесь начнут основной этап работ по обустройство самих парковочных мест.

Сам участок под парковку почти очищен и теперь на нем тоже начинаются строительные работы. Фото: t.me/prostoevgeny

Стоит сказать, что активность на участке фотограф заметил в сентябре. С этого момента рабочие бригады трудятся почти без перерыва, чтобы уложиться в срок по проекту. Однако точные сроки, когда посетители парка «Краснодар» смогут воспользоваться новой парковкой, пока не называются.

Техника работает почти без перерыва. Фото: t.me/prostoevgeny

О том, на сколько машин будет рассчитана стоянка, тоже держат в секрете. Однако по площади новая парковка ничуть не меньше уже существующих.

А тем временем продолжает преображаться и новая очередь парка Галицкого. Работы здесь не останавливаются ни на день. И сейчас они находятся на завершающем этапе. О том, как сейчас выглядит эта часть парка, показал фотограф Евгений Таранжин.

Вот так выглядит стройка с высоты. Фото: t.me/prostoevgeny

Больше всего жители города ждут, когда смогут попасть в Японский сад. Дату открытия его пока не озвучили. Ранее говорилось, что новую очередь откроют в сентябре. Но, по всей видимости, сроки сдвинулись. Однако в парке «Краснодар» опровергли информацию о платном входе в Японский сад.