В школе Новороссийска, где директор отправила детей питаться шаурмой за отказ от питания в столовой, начали расследование

В Новороссийске директор школы выгоняла детей из столовой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске началась проверка школы, где директор отправляла детей есть шаурму за отказ от питания в столовой. Школьники пришли в буфет, чтобы купить себе на обет булки, но в одной очереди с ними стояла руководитель учебного заведения.

Во время большой перемены в школе №29 началась целая борьба по поводу здорового питания. Подростки не хотят есть то, что им предлагают в столовой и предпочитают заедать горячие обеды вредными мучными изделиями. Один из таких инцидентов школьники сняли на видео.

- Вон, за шаурмой! Если вы не хотите питаться вместе со всем классом, тогда там и столовайтесь, - заявила на кадрах директор школы в Новороссийске.

Подобные комментарии ученики и их родители посчитали некорректными. Оправдываться за столь некрасивое поведение подчиненной пришлось руководителю управления образования Новороссийска.

- Питание в образовательной организации предполагает сбалансированное горячее питание согласно меню. В него входит горячее первое, второе блюдо и напиток. Также в рацион детей включены свежие фрукты, - сообщила Елена Середа.

Она уточнила, что если употреблять в пищу только булочки, можно легко привести к заболеванию ЖКТ. И подчеркнула, что директор должен был более учтиво разговаривать со школьниками, хотя вопрос о горячем питании было бы целесообразно рассмотреть.

- На данный момент в школе проводят служебное расследование. В ходе него дадут оценку корректности поведения директора, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По результатам проверки будет принято решение о наказании виновных.