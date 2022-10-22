Встречают как родных. В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области

Всех прибывающих ждут прямо на вокзале.

Анапа продолжает радушно принимать жителей Херсонской области. В санаториях и здравницах курорта уже разместили более трех тысяч гостей. Совсем скоро к ним подселят и других земляков. 22 октября в Анапу прибыло несколько очередных поездов.

Заботой прибывающих гостей окружают прямо на вокзале. На перроне их уже по традиции встречают и сопровождают сотрудники МЧС. Помогают и представители администрации курорта.

- Всех людей поселят в пунктах временного размещения. Они развернуты на базе оздоровительных центров Краснодарского края, - сказал представитель департамента информационной политики МЧС России Дмитрий Ершов. – Сотрудники МЧС России помогают прибывающим с погрузкой багажа, посадкой в автобусы, распределяют и направляют в здравницы.

Всех гостей обеспечивают питанием и предметами первой необходимости. Им оказывается помощь с оформлением документов.

- Отметим, что во всех средствах размещения работают медицинские работники, а также психологи, - добавляет Дмитрий Ершов. - Они готовы оказать квалифицированную помощь и психологическую поддержку.

Напомним, что всего в здравницах Краснодарского края разместили уже более 5,5 тысяч жителей Херсонской области.

- Тех, кто едет на машинах, проводят по маршруту через Крымский мост, - уточняют в оперативном штабе Краснодарского края. - Сотрудники ДПС направляют всех, кто въезжает через мост в Краснодарский край с украинскими номерами на машинах на специальный консультативный пост.

Также уточняется, что здесь круглосуточно дежурят сотрудники администрации.

- Они регистрируют приезжающих, отвечают на вопросы, - добавляют в оперштабе региона. - Кроме того, работники мэрии помогают сориентироваться, объясняют, как туда лучше проехать.

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