В Анапе две многодетные семьи из Херсонской области получили первые жилищные сертификаты

Жилищный сертификат получили две многодетные мамы. Фото: оперштаб Кубани.

В Анапе продолжают встречать тех, кто приезжает из Херсонской области. Пока одни обустраиваются в здравницах, другие получают - новые квартиры.

- Началась выдача жилищных сертификатов гражданам России, которые были вынуждены покинуть город Херсон и правобережную часть Херсонской области, - сказали в оперативном штабе Краснодарского края. - Это первые в России сертификаты, выданные по таким основаниям.

22 октября большой подарок получили две многодетные семьи. В анапский МФЦ приехали Ирина Качур с шестью своими детьми.

– Мы попрощались со своим домом и не знаем, вернемся ли обратно, – поделилась Ирина Качур во время заполнение необходимых бумаг. - Сейчас впечатления прекрасные, в Анапе о нас заботятся, нам помогают. Очень гостеприимный город.

Женщинам потребовалось лишь заполнить некоторые бумаги. Фото: оперштаб Кубани.

Ирина надеется, что здесь, на побережье Черного моря, она вместе с детьми может больше не боятся и не вздрагивать от ударов ракет.

- Нас приняли как родных, и мы чувствуем себя членами одной большой семьи! - добавила Ирина.

Поблагодарила за помощь регион и Мария Демина, которая приехала вместе с семью своими детьми. Один из них - грудничок.

- Мы говорим спасибо всей России, всему Краснодарскому краю. Совсем скоро у нас будет свое жилье - это не передать словами! - сказала Мария, когда в ее руках оказался жилищный сертификат. Теперь они смогут начать новую жизнь в России.

Помимо жилищного сертификата люди получат и выплаты. Фото: оперштаб Кубани.

Стоит сказать, что помимо этого жители Херсонской области получат дополнительную поддержку.

– В соответствии с решением Правительства также будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, – отметил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. - Эта задача также будет выполнена. Все это стало возможно уже сегодня благодаря слаженной работе Правительства России, Минстроя России и «Фонда развития территорий».