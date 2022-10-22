Продлили лето. На пляжах Анапы загорают и купаются толпы туристов

В Анапе на пляже загорают и купаются толпы туристов. Фото: скриншот видео.

На пляжах Анапы почти летний ажиотаж. Люди загорают под палящим октябрьским солнцем, а самые морозостойкие купаются в уже прохладной, но не слишком остывшей воде.

Осень на курорт пришла только на страницах календарей. Местные жители и туристы не в курсе, что совсем скоро наступит зима. К Новому году никто и не собирается готовиться, разве что полки в магазинах напоминают о приближающихся праздниках. Витрины постепенно наполняются украшениями и елочными игрушками, но пока до них никому нет дела. Бархатный сезон подходит к концу.

Обычно, жители курорта начинают выходить на пляжи только в середине сентября. Поэтому летний сезон 2022 года проходит у них только сейчас. К сожалению, такую шикарную погоду осталось наблюдать совсем не долго. Скоро на Кубань придет настоящая осень с дождями, пронизывающим до самых костей ветром и даже небольшими заморозками.

Жители остальной части России в шоке от того, как долго на Кубани длится лето. Они с восхищением наблюдают за снимками южных блогеров и мечтают переехать в Краснодарский край.

- Людям реально не холодно? Душу травите. Мы все мечтаем к вам переехать, - написала одна из пользовательниц соцсетей.

Местные жители отметили, что пляж, попавший на кадры, находится в очень хорошем месте.

- На этом пляже ветра практически нет. Поэтому припекает и не холодно, - рассказали Анапчане.

Стоит отметить, что в тени уже не так жарко, как на солнце. Кто-то надевает на себя кожаную куртку, кому-то комфортно в футболке, а кто-то и вовсе, уже достал пуховик. Смотря на людей, которые ходят по улицам курорта невозможно определить, какой сейчас сезон. Но вот цветы на городских клумбах решили, что уже наступила весна. Они снова выбросили свои прекрасные бутоны и радуют буйными красками прохожих.

В эти выходные отдыхающим по-настоящему повезло с погодой, несмотря на то, что градусники показывают всего +15 градусов.