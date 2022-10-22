Выходные в ноябре 2022 в Краснодарском крае. Фото: Кирилл ЗЫКОВ.

С наступлением нового месяца многие жители Кубани интересуются - ждать ли дополнительный выходной. «КП» - Кубань» рассказывает, как в Краснодарском крае будут отдыхать в ноябре 2022 года.

Выходные в ноябре 2022 в Краснодарском крае: сколько выходных, прогноз погоды, чем заняться

Итак, в последний месяц осени кубанцы будут работать на один меньше. Связано это с праздников. 4 ноября отмечают День народного единства. Он, к слову, выпадает на пятницу.

Поэтому, если следовать производственному календарю на 2022 год, то жителей края ждут трехдневные каникулы - с 4 по 6 ноября. Именно в эти дни большинство организаций в регионе будут закрыты, а их работники соответственно отдыхать. Что касается 3 ноября, то этот день объявлен предпраздничным. А значит, руководству компаний рекомендуют отпустить сотрудников на час раньше.

Погода на длинные выходные в ноябре 2022 года в Краснодарском крае

Пока метеорологи не могут с уверенностью сказать, чего ждать кубанцам с 4 по 6 ноября. Уж слишком непостоянна погода.

Однако, согласно долгосрочным прогнозам, жителей края порадует теплая погода. В дневные часы воздух прогреется до +13-15 градусов. При этом осадков в эти дни не ожидается, а значит смело можно отправиться на прогулку или даже устроить себе мини-путешествие.

Куда поехать на выходные в ноябре 2022 в Краснодарском крае

На Кубани немало мест, где можно отлично провести время с семьей или с друзьями. Причем выбор настолько богат, что некоторые даже теряются, куда отправиться с 4 по 6 ноября.

Например, можно понежиться в теплых лучах южного солнца, прогуливаясь босиком по пляжам Черноморского побережья.

Парочки могут отправиться на озеро Сукко под Анапой, где прямо из воды растут кипарисы - идеальное место для романтиков и влюбленных.

Горнолыжные курорты Красной Поляны также готовы встретить гостей - кататься там пока нельзя. Зато многие советуют насладиться осенними красками и пьянящим горным воздухом, пока отдыхающих не так много.