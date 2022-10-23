В Краснодаре спасли сидевшую несколько часов на краю окна женщину

Участок перед домом оцепили. Фото: mgubernsky_mkr

В Краснодаре спасли женщину, которая сидела на краю окна в своей квартире на 15 этаже. Жительницу дома по улице Шевелева в Губернском микрорайона заметили бдительные соседи днем 22 октября. По словам очевидцев, она кричала, пела и вела себя очень странно. Пришлось вызвать экстренные службы.

- Участок у дома огородили, здесь полиция, скорая и спасатели, - рассказывали соседи, следившие за ситуацией.

Женщина сидела на опасной высоте, свесив ноги, несколько часов, пугая прохожих. Уже ближе к вечеру спасатели проникли в квартиру с помощью альпинистского снаряжения и затолкали ее в комнату. Соседи аплодировали работе специалистов и благодарили за грамотную работу. О реакции женщины не сообщается.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала, что полицейский отыскал рыжего кота, выжившего в пожаре после крушения самолета в Ейске. Снимок сотрудника МВД с пушистым на руках опубликовал в своем Telegram глава района Роман Бублик.