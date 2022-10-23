В Краснодаре волонтеры организовали цех по пошиву аптечек и носилок для нужд Российской армии

Женщины шьют амуницию для солдат. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Волонтерский центр «Сталкер» работает на улице Калинина в Краснодаре почти полгода. Сначала жители города скидывались на покупку медикаментов и находили друг друга через соцсети. Но позже стало понятно, что надо объединять усилия для нового направления. Так в арендованном помещении застучали швейные машинки, появились столы для раскройки и много ткани защитного цвета. Добровольцы стали шить аптечки и носилки, а также собирать ампульницы для фронта.

Носилки могут выдерживать до 150 килограммов. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Я начала возить медикаменты в госпиталь на Донбассе в 2014-м, потом было затишье, - вспоминает организатор и автор документального фильма «Донбасская вратарница» Наталья Батраева. – А сейчас я хочу что-то сделать для ребят, которые ушли на фронт. Мы не должны оставаться в стороне, ведь воюют наши мужчины. Будет ли у нас моральное право просить о помощи, когда нас коснется беда, если мы сейчас отказываем в ней ближним?

В команде Натальи несколько десятков людей – это пенсионеры, домохозяйки, школьники и их родители. В числе самых первых добровольцев – Людмила Новоселова. Она умеет шить на машинке, поэтому ее руки – на вес золота.

- Не сразу у меня все получилось. Первые 10 аптечек я шила три месяца дома. Сейчас все намного быстрее, - признается женщина. – Когда шью изделия для солдат, думаю всегда, что это может помочь какому-то парнишке и даже спасет его жизнь. Пусть это будет малая толика моего вклада в общее дело, но в стороне оставаться не могу.

Готовые аптечки ждут отправки.

Рядом с ней скрепляет стропы для носилок булавками 71-летняя Валентина Ахмедова. Пенсионерка здесь почти каждый день.

- Я делаю легкую работу. Чем могу, тем помогу, как говорится. Три часа поработаю – отдых. Дома сидишь – время в пустую проходит. А здесь делаешь что-то нужное, - считает пожилая женщина.

Вместе с родителями приходят дети. За машинку посадишь не каждого, зато они прекрасно могут собрать ампульницы из пластика. Это как лего – складываешь детали, обматываешь скотчем и готова важнейшая часть аптечки.

- В этой коробочке хранятся лекарства. Раствор из двух ампул набирают в один шприц и ставится антишоковый укол. Ампульницы должны быть крепкими, чтобы хрупкое стекло не разбилось, - рассказывает Наталья.

Волонтеры работают каждый день.

Все изделия волонтеры собирают в посылки и отправляют на фронт. В последний раз им удалось оплатить 5 тысяч перевязочных пакетов и 4 тысячи жгутов. Всего с начала лета было собрано 3 млн рублей на помощь Российской армии и доставлено 300 носилок и 500 аптечек.

Где можно помочь

Краснодар, ул. Калинина, 321, первый этаж.

Каждый день с 12 до 20 часов.

Помочь материально для закупки медикаментов и материалов для аптечек

Тинькофф 5536 9100 0789 8978

Сбер 5336 6903 0686 7385

Получатель: Наталья Афанасьевна Батраева.