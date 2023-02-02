Перепуганная Юлия Проскурякова в ужасе от истерии после двух инфарктов Игоря Николаева

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Супруга Игоря Николаева впервые рассказала о госпитализации мужа. Юлия Проскурякова честно рассказала о диагнозе певца и композитора, который, оказывается перенес уже второй за год инфаркт. И его близкие очень напуганы и переживают по этому поводу, рассказывает kp.ru.

Но еще больше огорчило семью артиста внимание СМИ к болезни Николаева. Юлия это назвала «массовой истерией». Она подтвердила, что музыкант действительно находится в больнице. Его госпитализировали на «скорой», потому что ему внезапно стало плохо.

- Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто почувствовав недомогание, обратиться за помощью и провести обследование с назначением лечения, полежав в больнице? Ну, испугались мы и вызвали «скорую», ничего в этом нет сверхъестественного… - отметила Проскурякова.

Напомним, первые заявления о госпитализации артиста появились 31 января. Музыканта увезли из его загородного дома и положили в отделение интенсивной терапии, где Игорь Юрьевич перенес операцию на сердце. Ему сделали коронарографию и стентирование, сообщает kp.ru.

Обеспокоенные поклонники осаждали семью звезды эстрады, но они не комментировала ни госпитализацию 63-летнего артиста, ни операцию. Только спустя три дня Юлия Проскурякова обратилась к обеспокоенной общественности и пролила свет на сообщения о состоянии Игоря Юрьевича.