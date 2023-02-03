Вместо игрушек – балаклавы и носки. Женщина начала вязать теплые вещи для солдат

Анна приносит теплые комплекты уже во второй раз. Фото: vk.com/tvtuapse

Пока мужчины защищают нашу страну, женщины не сидят без дела. Во многих городах организуются сообщества для помощи бойцам. Есть такие группы и в Туапсе. Неравнодушные люди закупают вещи и снаряжение для военных. Но есть и те, кто передает на передовую тепло, созданное своими руками.

Анна Сафронова в свободное время любит взять в руки спицы и пряжу. Создает не только теплые вещи для родных, но и умеет вязать милые игрушки. А недавно хобби женщины переросло во что-то большее – она стала создавать комплекты для бойцов СВО. Анна - внучка фронтовиков. Во время Великой Отечественной ее деды дошли до Берлина. Потому за участников спецоперации, которые сегодня борются с фашизмом, болеет всем сердцем.

На изготовление 10 вязанных комплектов уходит месяц. Фото: vk.com/tvtuapse

- Каждый должен что-то делать для наших ребят, ведь они ценою жизни защищают нас и нашу страну. Так и мне захотелось быть полезной. Поскольку больших средств у меня нет, решила, что свой вклад могу внести, связав теплые вещи для ребят, - признается Анна. - Сейчас они ведь им так нужны – очень холодно, условия у них суровые.

К делу Анна подошла основательно. Выкройку шапок создала сама – женщина постаралась сделать балаклавы удобными для всех. Перчатки вязала по универсальному мужскому лекалу. А вот, чтобы не прогадать с носками, заглянула в интернет. Там Анна нашла несколько роликов, где бойцы поделились, что нужно, чтобы они не скатывались.

- Началось все как раз с носков, их в первую очередь начала вязать. А потом посидела, подумала: «Ноги в тепле, а остальные части тела – нет, не порядок». В итоге создала шапку, а потом - перчатки. Так и вырос комплект, - улыбается рукодельница. – Позднее начала вязать еще и жилетки.

Анна создает не только вещи, но и милые игрушки. Фото: личный архив

В пункт сбора гуманитарной помощи Анна передает связанные вещи уже во второй раз. За месяц успевает создать 10 комплектов. На них уходит почти 45 мотков пряжи. Ее Анна покупает в магазине неподалеку от дома. Правда, по словам женщины, продавцы сразу заметили, что объемы возросли. Узнав, на какие цели идут нитки, рукодельнице несколько мотков пряжи подарили. На благое дело не жалко!

Теплые обновки совсем скоро отправятся в зону СВО вместе с очередной партией гуманитарной помощи. Анна говорит – новые комплекты уже начала вязать, помощь будет оказывать и дальше.

- Пусть эти вещи согревают бойцов, - говорит Анна. - Пусть с ними будет частичка домашнего тепла, которое так необходимо ребятам.

ВАЖНО!

Вещи и продукты для участников СВО можно принести в пункт сбора гуманитарной помощи, который располагается на базе Молодежного центра Туапсе.

Адрес: Туапсе, улица Октябрьской революции, 2.

Тел. 8 86167 3-08-07

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