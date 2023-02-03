На Кубани подполковника полиции, который сбил 60-летнего пешехода и скрылся, арестовали на два месяца

Суд арестовал полицейского на два месяца Фото из архива КП

На Кубани подполковника полиции, сбившего 60-летнего пешехода, арестовали на два месяца. Суд заключил под стражу замначальника ОМВД по Усть-Лабинскому району до 31 марта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, ДТП произошло ночью 28 января в Усть-Лабинске на пересечении улиц Вольной и Либкнехта. Водитель автомобиля KIA Rio не затормозил и сбил 60-летнего мужчину, переходившего в этот момент дорогу. Но вместо того, чтобы оказать первую помощь пострадавшему, он уехал с места аварии.

Очевидцы, подбежавшие к лежащему на дороге пешеходу, вызвали скорую. Пострадавшего мужчину с травмами госпитализировали. Тем временем местные жители рассказали, что узнали машину, которая сбила переходившего дорогу жителя. Очевидцы заявили, что автомобиль принадлежит 52-летнему замначальника ОМВД по Усть-Лабинскому району. Информация подтвердилась, но кто находился в тот вечер за рулем автомобиля, предстояло узнать.

Следком Кубани организовал проверку, следователи изучили место ДТП и другие участки местности, назначив судебные медицинские экспертизы. Позже предположения о том, что за рулем был сам владелец автомобиля, подтвердились. На подполковника полиции завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Машину полицейского тем временем отправили на спецстоянку.

Проверку после происшествия организовали и в краевом МВД.

- В случае установления вины правоохранителя он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Спустя несколько дней после резонансного ДТП подозреваемого замначальника районного отдела полиции задержали. Решался вопрос об избрании меры пресечения. 3 февраля суд арестовал фигуранта на два месяца.

- Усть-Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев материалы, суд ходатайство следствия удовлетворил, заключив фигуранта под стражу на срок 2 месяца до 31 марта включительно, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

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