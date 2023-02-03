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Общество3 февраля 2023 7:43

На Кубани подполковника полиции, который сбил 60-летнего пешехода и скрылся, арестовали на два месяца

Полицейский заключен под стражу до 31 марта
Светлана ОВДЕЙ
Суд арестовал полицейского на два месяца Фото из архива КП

Суд арестовал полицейского на два месяца Фото из архива КП

На Кубани подполковника полиции, сбившего 60-летнего пешехода, арестовали на два месяца. Суд заключил под стражу замначальника ОМВД по Усть-Лабинскому району до 31 марта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, ДТП произошло ночью 28 января в Усть-Лабинске на пересечении улиц Вольной и Либкнехта. Водитель автомобиля KIA Rio не затормозил и сбил 60-летнего мужчину, переходившего в этот момент дорогу. Но вместо того, чтобы оказать первую помощь пострадавшему, он уехал с места аварии.

Очевидцы, подбежавшие к лежащему на дороге пешеходу, вызвали скорую. Пострадавшего мужчину с травмами госпитализировали. Тем временем местные жители рассказали, что узнали машину, которая сбила переходившего дорогу жителя. Очевидцы заявили, что автомобиль принадлежит 52-летнему замначальника ОМВД по Усть-Лабинскому району. Информация подтвердилась, но кто находился в тот вечер за рулем автомобиля, предстояло узнать.

Следком Кубани организовал проверку, следователи изучили место ДТП и другие участки местности, назначив судебные медицинские экспертизы. Позже предположения о том, что за рулем был сам владелец автомобиля, подтвердились. На подполковника полиции завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Машину полицейского тем временем отправили на спецстоянку.

Проверку после происшествия организовали и в краевом МВД.

- В случае установления вины правоохранителя он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Спустя несколько дней после резонансного ДТП подозреваемого замначальника районного отдела полиции задержали. Решался вопрос об избрании меры пресечения. 3 февраля суд арестовал фигуранта на два месяца.

- Усть-Лабинским районным судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев материалы, суд ходатайство следствия удовлетворил, заключив фигуранта под стражу на срок 2 месяца до 31 марта включительно, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

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