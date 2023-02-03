«Света не было, мост варили ночью». Свидетелей ЧП, после которого краснодарские врачи собирали по лоскутам лицо пациенту, ищут по всей России

На этом объекте трудился Сергей, когда упал

К расследованию падения с высоты строящегося моста сварщика Сергея Цесарского подключилась Трудовая инспекция. Дело в том, что 22 марта прошлого года мужчина фактически размозжил лицо, упав на металлические конструкции, когда работал на объекте в Ростовской области. Но работодатель, по словам Сергея, убедил его не сообщать о происшествии на работе, чтобы избежать ответственности. А официально для врачей и полиции версия ЧП звучала так: он помогал другу перекрывать крышу дома: когда укладывал шифер, сорвался вниз. Но на тот момент истекающему кровью, убитому своей новой внешностью, а вернее, тем, что от нее осталось, Сергею было не до признаний.

Контора, где трудился Сергей, обещала помогать деньгами и даже устроить на легкий труд теперь уже инвалида. Но когда Сергей в очередной раз из-за травм попросился на больничный, его попросили с работы.

- Было темно. Мы несколько дней подряд просили работодателя установить прожекторы, чтобы не упасть с моста. Но этого не было сделано, - рассказал Сергей надзорным органам.

Напомним, врачи в соседнем регионе не взялись восстанавливать его лицо, наспех зашив открытые раны, но за дальнейшим лечением рекомендовали обращаться в Москву.

Так Сергей стал выглядеть после операции Фото: Личный архив

- Когда все швы зажили, я стал похож на Квазимодо, - рассказывает "КП"-Кубань" Сергей.

У молодого мужчины нет пока семьи и любимой девушки. А глянув на себя в зеркало после того, как смог встать с больничной койки, он и вовсе потерял надежду ее найти.

Так Сергей выглядел, когда приехал за медпомощью в Краснодар

Надежду на счастливое будущее ему подарили врачи в Краснодаре. В апреле он приехал на консультацию в краснодарскую больницу скорой медицинской помощи.

– Сергею был поставлен диагноз: многооскольчатый вдавленный перелом с повреждением наружной и внутренней стенок фронтальной пазухи и внутренней стенки. Два огромных осколка были развернуты и вдавлены внутрь черепа, внешне это выглядело так, как будто глаза пациента смотрят в разные стороны, – рассказывал в апреле заведующий челюстно-лицевым отделением краевой БСМП Сергей Варанян, отмечающий сегодня 55-летие. – Если бы он обратился к нам хотя бы неделей позже, произошло бы заживление и прооперировать его безопасно было бы на порядок сложнее, если вообще возможно.

К слову, после публикации в "КП"-Кубань" того, что в действительности стало причиной травм, отреагировали в Трудовой инспекции. Но они хотят восстановить объективную картину произошедшего и ищут свидетелей трагедии с Сергеем Цесарским.

- Скорее всего, работодатель сейчас сделает все, чтобы никто не подтвердил травмирование рабочего на производстве. Много времени прошло. Но в любом случае мы поможем Сергею подать в суд на организацию, - сообщили они.

После трагедии Сергей Цесарский живет в Староминском районе Краснодарского края, откуда регулярно ездит по врачам. Теперь его жизнь уже никогда не будет прежней.

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