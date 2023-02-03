Удочкой задел ЛЭП, когда шел к морю. Появились подробности гибели мужчины от удара током в Сочи

Мужчина получил сильнейший разряд - спасти его не удалось. Фото: Олег УМАРОВ

Этот несчастный случай произошел в сочинском поселке Лоо. По словам знакомых семьи, трагедия случилась в минувшую субботу. 44-летний мужчина шел с удочкой на пляж - планировал порыбачить. Но до воды он не дошел. Проходив под высоковольтными проводами, мужчина получил сильнейший разряд током. Спасти его не удалось.

- Около старой больницы была когда-то дорога к морю. Именно по ней он шел с удочкой. И случайно задел провода, - говорит знакомый семьи. - Там никто не ловит. Но рядом с местом, где произошла трагедия, находятся турники для занятий, часто гуляют родители с детьми. Сами того не понимая, они рискуют жизнью.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошла неделя, злосчастные провода никто не поднял. Потому в соцсетях и решили придать огласке этот случай, чтобы обратить внимание.

- Там низко висит кабель 0,4 кВ, точнее изолированные гильзы (на фото он обведен красным кружком. - Прим. ред.) Это СИП (cамонесущий изолированный провод), и если ты его заденешь удочкой, то ничего не случится. Даже если где-то на нем повреждена изоляция, - объясняет электрик Максим Попов. - А вот на заднем плане ближе к морю можно заметить три провода. Вот это уже высоковольтная линия, задев которую мокрым удилищем, можно получить сильный удар током. Но, стоит сказать, некоторые удилища делают из углепластика, а это отличный проводник даже в сухом состоянии.

Фото с места, где произошел несчастный случай. Фото: t.me/chp_sochi

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Как удалось узнать kp.ru, линия электропередачи, которая стала причиной трагедии, проходит по частной территории. Она, по данным мэрии Сочи, является абонентской.

- 3 февраля на место происшествия состоится комиссионный выезд следственного комитета при участии сотрудников районных электрических сетей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи. - Будет проверено соответствие сетей правилам технической эксплуатации.

Как объясняют в мэрии Сочи, частная территория не огорожена, поэтому рыбак смог беспрепятственно проследовать по ней.

- Предварительно, в связи с тем, что длина удочки составляла несколько метров, произошло случайное соприкасание с линией электропередачи, - добавляют в администрации города-курорта. - Во всех обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следственным органам.