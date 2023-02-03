Смерч и дождь с градом. Циклон над Черноморским побережьем принес сразу несколько мощных метеоявлений

Смерч сняли на видео водители в Туапсе Фото: скриншот

В последние дни синоптики не радуют благоприятным прогнозом жителей и гостей Краснодарского края. Февраль в регионе начался с обильных осадков. Местами в крае обещают обильные дожди с мокрым снегом, гололедом на дорогах и плотными туманами. Сбывшийся прогноз на себе уже ощутили жители Черноморского побережья. Как отмечают синоптики, на погоду в в регионе влияет циклон, который раскручивается над Черным морем.

В Анапе, например, уже не первый день наблюдают дожди с градом. Белые крупинки размером с жемчужину обрушились на курорт 1 февраля. Но осадки пока что не отпускают город. Местные жители публикуют кадры обстановки на дорогах - ливень с мелким градом продолжает идти на курорте.

- А в Анапе тем временем сильнейший ливень с легкими вкраплениями града. Температура резко упала с +5 до +2°, - делятся пользователи в соцсетях.

Ледяную крупу заметили и жители Геленджика. Небо курорта затянуло серыми тучами, а вместе с дождем посыпался мелкий, но довольно обильный град. И хотя шел он меньше минуты, но удивил жителей города не на шутку. Некоторые пользователи соцсетей подшучивают – хотя бы такой снег удалось увидеть в этом феврале.

А пока некоторые курорты заливает дождем, в Туапсе местные жители вовсе заметили смерч. Образовавшуюся воронку успел заснять на видео один из водителей. На кадрах видно, как в небе сгустились тучи, а шквалистый ветер не успокаивается. Тем временем вдалеке закручивается воздушный столб.

- 3 февраля, Краснодарский край, смерч, - говорит автор видеоролика.

К счастью, воронка не добралась до берега. Разрушений и последствий от образовавшегося смерча на курорте нет.

К слову, синоптики предупреждают, что днем местами в регионе пройдут дожди с мокрым снегом и снегом. А в отдельных районах Черноморского побережья возможны довольно сильные осадки.

- Температура воздуха в Краснодаре днем поднимется всего до +6°, по краю +7°, на Черноморском побережье +11°, в горах -5°, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечают синоптики, на Черноморском побережье усилится и ветер. Днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Напомним, в Новороссийске объявлено штормовое предупреждение.

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