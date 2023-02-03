Возвели в опасной зоне. «Бизнесмены» предоставили администрации Сочи ложные сведения о строительстве коттеджей

Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении четырех мужчин в возрасте от 35 до 46 лет. Их обвиняют по статье “Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием”.

В 2019 году обвиняемые купили четыре земельных участках площадью более 9,8 тысяч квадратных метров. Они находились в селе Сергей-Поле. На купленной земле мужчины сформировали 22 участка. “Бизнесмены” захотели построить здесь коттеджный поселок в единой концепции. А потом дома продать. В проекте предусматривалась общая инфраструктура, автомобильная дорога и детская площадка.

Однако мужчины не учли, что здесь может сойти оползень. Хотя технический отчет проведенных инженерных изысканий был у них на руках. Но они решили его проигнорировать. Мужчины построили на участках жилые дома.

- После чего, действуя, в том числе и через номинальных собственников, злоумышленники продали указанные участки с коттеджами, находящимися на стадии строительства. При этом в СМИ, в качестве рекламы, обвиняемые разместили ложные сведения о реализации жилых домов, находящихся в коттеджном поселке, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчины не хотели сильно заморачиваться с документами и решили упростить себе жизнь. Они предоставили в администрацию Сочи уведомления о планируемом возведении объектов индивидуального жилищного строительства. То есть, не для продажи домов другим собственникам.

- В результате противоправной деятельности обвиняемые причинили имущественный ущерб 15 потерпевшим на общую сумму более 132 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.