Вернувшийся из зоны СВО хирург: «Спасал ребят под звуки обстрелов»

Максим Лукашевич проработал в госпитале на линии соприкосновения две недели. Фото: личный архив героя публикации.

В числе тех, кто по зову сердца отправился в зону СВО, есть и врачи. Они спасают всех: и бойцов, и мирных граждан. Краснодарский хирург Максим Лукашевич — один из них. Врач недавно вернулся из командировки.

Еще осенью медик начал помогать коллегам, которые оказывали помощь раненым в зоне СВО. По просьбам врачей, он закупал лекарства и расходные материалы, которые быстро заканчивались. Необходимую помощь удалось собрать благодаря неравнодушным жителям города, свою лепту внесли фармацевтические компании и предприниматели. А в январе Максим решил отправиться на линию соприкосновения лично.

- Поехал по собственной инициативе, добровольцем. Работал в госпитале под Бахмутом в Донецкой народной республики две недели, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Максим Лукашевич. - Работал я вместе с бригадой, куда входили травматологи, нейрохирурги, челюстно-лицевые специалисты. Многие, конечно, уходили домой, к семье. Я жил на территории больницы, потому, считайте, был на постоянном дежурстве.

Максим отвез гуманитарку в ДНР, после чего добрался до госпиталя. Фото: личный архив героя публикации.

По словам Максима, операции он проводил почти безостановочно. Помощь поступившим в госпиталь бойцам оказывали не просто быстро — молниеносно.

- Бывает, звонят - «к вам везут раненых». И в этот момент дорога каждая минута. Важно очень быстро оценить характер и степень тяжести ранения, определить, кого в первую очередь везти в операционную. Как вы понимаете, диагностика на передовой занимает очень мало времени. Конечно, в госпитале имеется далеко не все оборудование. Но самое главное — есть рентген, который и помогает определить, где находится осколок или пуля. Остальное — дело техники, - продолжает Максим. - К счастью, всех, кого оперировал, удалось спасти.

Перед поездкой в зону СВО всех врачей предупреждают - трудностей будет много. Не исключено, что работать придется под грохот снарядов, без света, тепла, воды и связи. Возможны любые форс-мажоры. Но Максим к этому был готов.

- Не скажу, что сложно было, для меня оперировать — привычно. Но работа напряженная, порой проводил на ногах сутки. Но это мой долг. Конечно, постоянно слышны звуки обстрелов. Слава Богу, во время проведения операций «прилетов» по нашему госпиталю не было, но мы были готовы, - делится хирург.

По словам Максима, операции он проводил почти безостановочно. Фото: личный архив героя публикации.

Сейчас Максим находится в Краснодаре. На отдых время не тратит — вернулся к приему пациентов. Но признается, что уже подал заявку на повторную командировку.

- Я написал в национальный медико- хирургический центр в Москве, мое дело уже рассматривают. Думаю, что поеду весной, но уже на более долгий срок. Куда направят, пока не знаю, - признается Максим. - Сейчас хочу быть полезным в родном городе.

КСТАТИ

Хирург собирает новую гумпомощь

Максим Лукашевич в середине февраля планирует поездку в Горловку. Он хочет лично доставить гуманитарный груз для госпиталя. Сбор и закупка необходимых вещей уже началась. Помочь могут все желающие.

Что собирают:

1. Иглы колющие и режущие

2. Троакары для превральной пункции и лапароцентеза

3. Насадки для атмоса железная (отсос)

4. Торакальные наборы

5. Зонд желудочный 16,18,20,22

6. Сосудистый набор (бульдожки)

7. Шовный материал (викрил) 3.0, 4.0, 5.0

8. Спирт

9. Фотэк провода и пинцеты

Также можно перевести средства, которые пойдут на закупку расходников:

Карта Тинькофф — 5280413752183876

Карта Сбербанка — 4276300052596833

По номеру телефона: 8-918-665-82-72

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