В Краснодаре в пятничный вечер образовались дорожные пробки

В Краснодаре девятибалльные пробки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечер пятницы 3 февраля омрачила плохая погода – пошел дождь вперемешку с ледяной крупой. Традиционно, городские дороги погрязли в автомобильных пробках.

Загруженность дорог кубанской столицы по оценке сервиса «Яндекс. Пробки» достигла уровня девяти баллов.

Наиболее серьезная ситуация сложилась въезде в Краснодар. И у Тургеневского и у Яблоновского мостов собрались многокилометровые заторы из автомобилей.

Пришлось понервничать автолюбителям, застрявшим на пару лишних часов в центре города. Улицы Северная, Головатого, Октябрьска и Красная горят алым цветом на дорожной карте. Затруднено движение на улицах Селезнева, Ставропольской, Восточно-Кругликовской, Российской и 40 лет Победы.

По прогнозам «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация стабилизируется ближе к 22 часам.