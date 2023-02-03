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Общество3 февраля 2023 16:37

В Краснодаре в пятничный вечер образовались дорожные пробки

Загруженность дорог в краевом центре аналитики оценили на девять баллов
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре девятибалльные пробки.

В Краснодаре девятибалльные пробки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечер пятницы 3 февраля омрачила плохая погода – пошел дождь вперемешку с ледяной крупой. Традиционно, городские дороги погрязли в автомобильных пробках.

Загруженность дорог кубанской столицы по оценке сервиса «Яндекс. Пробки» достигла уровня девяти баллов.

Наиболее серьезная ситуация сложилась въезде в Краснодар. И у Тургеневского и у Яблоновского мостов собрались многокилометровые заторы из автомобилей.

Пришлось понервничать автолюбителям, застрявшим на пару лишних часов в центре города. Улицы Северная, Головатого, Октябрьска и Красная горят алым цветом на дорожной карте. Затруднено движение на улицах Селезнева, Ставропольской, Восточно-Кругликовской, Российской и 40 лет Победы.

По прогнозам «Яндекс.Пробки», дорожная ситуация стабилизируется ближе к 22 часам.

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